Les chrétiens évangéliques derrière le duo Wadagni-Talata

Les leaders évangéliques du Bénin ont officialisé, mercredi 1er octobre 2025, leur soutien au duo Romuald Wadagni / Mariam Talata pour la présidentielle 2026. La déclaration a été lue au Palais des Congrès de Cotonou, dans une ‘’salle rouge’’ pleine à craquer.

« Nous ne serons plus spectateurs. Notre voix compte. Notre prière s’élève ». C’est par ce message que cette église exprime son engagement dans le cadre de l’élection présidentielle de 2026 au Bénin. Leur soutien, les évangéliques le donnent au duo candidat Wadagni-Talata.

Par la voix de Antoine Deha, président du comité d’organisation, ils invite toute la communauté à prier pour Romuald Wadagni.

La jeunesse, par la voix de Raoul Akindes, soutient le mouvement.

Au nom des femmes évangéliques, Biaou Lucrèce a souligné que le destin du Bénin ne peut se construire sans les femmes qui dans une vision prophétique accordent leur soutien au duo.

Pour les sages évangéliques, ce choix dépasse le politique. Selon Simon Pierre Adovèlandé, « la victoire du duo est une entrée dans la promesse prophétique pour le Bénin ».

Même son de cloche chez les entrepreneurs évangéliques. Casimir Migan rappelle : « Notre engagement n’est pas politique, c’est un acte de foi. Quand le juste gouverne, le peuple se réjouit ».

Les Evangéliques ont opté pour le choix du duo Wadagni-Talata à la suite de « prière, médiation et concertation », selon la déclaration lue par Jean Aholou.

2 octobre 2025