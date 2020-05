Les chefs d’établissements plaident pour le dépistage des apprenants

Étendre l’opération de dépistage des acteurs de l’écoles notamment des enseignants aux apprenants en passant par le personnel administratif ; c’est l’une des doléances des chefs d’établissements à la reprise des cours ce lundi 11 mai 2020.

Le gouvernement béninois a décidé du dépistage systématique et progressif des enseignants. Selon le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, l’opération de dépistage conduite par les structures compétentes de son ministère concerne environ 50.000 enseignants. Les enseignants testés positifs au Covid-19 sont mis en quarantaine et pris en charge par l’Etat.

Les enseignants qui ont repris les cours connaissent leur état sérologique mais s’inquiètent pour les apprenants. Ces derniers après des jours de congés anticipés sont tenus de respecter les mesures barrières telles que le port de masque et le lavage des mains. Il pourrait y avoir des cas d’apprenants atteints du Covid-19. C’est pourquoi les chefs d’établissements plaident pour la prise en compte des apprenants dans l’opération du dépistage systématique.

« En cas de suspicion de Covid-19 dans une école, il appartiendra au responsable de l’école de saisir les structures compétentes du ministère de la santé les plus proches tout en informant sa hiérarchie (CP de Zone et/ou CRP) à l’effet d’une prise en charge de la personne suspectée et une éventuelle désinfection des lieux », recommandent les autorités.

