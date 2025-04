Les chefs d’entreprises sensibilisés à l’importance de construire la marque de leurs produits ou services

Comment construire efficacement la marque de son entreprise, c’est la thématique développée ce mardi 29 avril 2025, au cours du Rendez-vous de la propriété industrielle et de l’innovation de la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin). Plusieurs chefs d’entreprises ont participé à la séance animée par Cendra AYAYI, responsable du Guichet de la propriété industrielle et de l’innovation de la CCI Bénin.

Le Rendez-vous de la propriété industrielle et de l’innovation, une rencontre périodique du Guichet de la propriété industrielle et d’innovation a été l’occasion d’informer les chefs d’entreprises présents sur l’importance de construire leur marque pour donner de la visibilité à leurs produits ou services, fidéliser les clients et se démarquer de la concurrence.

Au sujet de la marque au Bénin, le constat fait selon Cendra AYAYI, responsable du Guichet de la propriété industrielle et de l’innovation de la CCI Bénin, est que beaucoup d’entreprises en disposent, mais ne pensent pas la protéger. De même, les entreprises qui ont une marque protégée, n’élaborent pas toujours une stratégie de construction de la marque qui devrait leur permettre non seulement de faire connaître le produit ou service, mais aussi de donner de la valeur à la marque, qui est un actif immatériel de l’entreprise, a-t-elle relevé. L’objectif de la rencontre était de présenter aux entrepreneurs « l’importance de construire leur marque pour justement marquer l’esprit des clients à travers la « définition d’une stratégie de marque ».

La marque, explique la responsable du Guichet de la propriété industrielle et de l’innovation, est « un élément de différenciation » qui rassure le client et lui permet de choisir son produit. « Une marque ne peut vendre un produit si elle n’est pas connue, si elle n’est pas construite, et si elle n’est pas renforcée », a-t-elle ajouté.

Une formation qui vient à point nommé

Selon Karim ADAMON, responsable d’entreprise, créer et protéger sa marque relèvent d’une grande importance pour l’entreprise : « Beaucoup ignorent si leur marque est déjà utilisée ou pas ; le préalable avant tout dépôt d’une marque est de s’assurer de sa disponibilité, c’est à dire, chercher à savoir si cette marque n’est pas encore utilisée par un autre, pour éviter des désagréments », a-t-il confié, en saluant l’initiative d’une telle rencontre organisée par l’institution consulaire à l’endroit des entrepreneurs.

Deux points essentiels ont retenu l’attention de Axelle ATCHA, assistante commerciale et marketing au sein d’une entreprise. Il s’agit de connaître d’une part, l’identité de sa marque, et d’autre part, la cible à laquelle on s’adresse et la stratégie de communication à adopter pour l’impacter. Le thème développé est « très enrichissant », a souligné cette participante fière de la séance d’information qui lui a permis de combler ses attentes ; celles d’avoir des informations utiles pour faire le dépôt d’une marque.

Les chefs d’entreprises présents à cette session d’information et n’ayant pas encore enregistré leur marque, ont manifesté leur intérêt à entamer les démarches de dépôt de la marque.

30 avril 2025 par ,