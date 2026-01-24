samedi, 24 janvier 2026 -

Les championnats européens en plein essor : vivez un week-end footballistique inoubliable avec 1xBet !




Bonne nouvelle à la veille du week-end : un plateau exceptionnel de matchs de haut niveau est au programme, avec la participation des géants de la Premier League, de la Liga et de la Serie A. 1xBet, le meilleur site de paris sportifs international, vous fera découvrir la crème de la discipline reine. Suivez le lien et pariez sur vos favoris avec les meilleures cotes. N’oubliez pas que la clé d’un pari réussi réside dans l’analyse d’avant-match et l’étude des statistiques, et non dans l’intuition. Prenez des décisions équilibrées et responsables, et la chance sera de votre côté !

Villarreal – Real Madrid, 24 janvier

Pour le match phare de la 21ᵉ journée de Liga, Villarreal reçoit le Real Madrid. Le « Sous-marin jaune » a une excellente opportunité de prendre le large pour distancer davantage l’Atlético, améliorant ainsi sa position dans la course aux places européennes.
Les « Merengues » se sentent requinqués après le changement de coach : il semble qu’Álvaro Arbeloa soit parvenu à apaiser les tensions dans le vestiaire. Le Real continue de talonner le FC Barcelone, chaque unité apportant son obole sur la voie vers l’objectif du club royal.
V1 - 3.575, X - 3.94, V2 - 2.074

Arsenal – Manchester United, 25 janvier

Les Gunners sont dans une spirale ascendante et méritent amplement leur statut de grands favoris pour s’imposer en Premier League et en Ligue des champions. La troupe de Mikel Arteta a enfin quitté le rôle d’éternel second et est prête à s’affirmer pleinement.
La rencontre face à Manchester United à l’Emirates Stadium sera un nouveau test pour les ambitions de titre d’Arsenal. Michael Carrick a su insuffler un nouvel élan aux « Red Devils », ce qui a abouti à un triomphe éclatant dans le derby mancunien.
Arsenal vise son premier titre de champion depuis plus de 20 ans, et Manchester United aspire à retrouver sa gloire d’antan. Nous saurons très bientôt qui l’emportera.
V1 - 1.636, X - 4.115, V2 - 6.2

Juventus – Naples, 25 janvier

Aujourd’hui, la Serie A est loin de son apogée, mais la passion pour le titre est toujours aussi vive, comme si on était au milieu des années 2000. Après sa déroute face à Cagliari, la Juventus a quitté le top 4, et une confrontation directe avec Naples représente une belle opportunité de retrouver la zone de la Ligue des champions.
Naples est confronté à des problèmes d’effectif : Kevin De Bruyne, Matteo Politano et David Neres poursuivent toujours leurs soins. L’équipe d’Antonio Conte reste invaincue depuis neuf matchs toutes compétitions confondues et bénéficie d’une solide expérience des rencontres importantes, un atout qui pourrait s’avérer décisif face à la Juventus, qui manque encore de maturité et de cohésion.

V1 - 2.125, X - 3.265, V2 - 4.185

Roma – AC Milan, 25 janvier

Gian Piero Gasperini a enfin trouvé l’attaquant qu’il recherchait depuis si longtemps. Donyell Malen a inscrit son nom sur le tableau d’affichage dans son premier match et ne devrait pas se sentir dépaysé après avoir quitté Birmingham. La Roma s’est installée dans le top 4, mais doit désormais franchir un nouveau cap pour se lancer pleinement dans la course au Scudetto ; le match contre Milan lui en offrira l’opportunité.
Les Rossoneri sont le principal rival de l’Inter dans la lutte pour le sacre. Massimiliano Allegri a apporté la stabilité qui faisait cruellement défaut à l’AC Milan la saison dernière. Christian Pulisic et Rafael Leão pètent le feu et sont prêts à faire subir un calvaire aux défenseurs des rivaux.

V1 - 2.774, X - 3.015, V2 - 3.09

Consultez notre analyse d’avant-match, suivez le lien et pariez sur les affiches les plus épatantes du week-end. Comme toujours, 1xBet, le meilleur site de paris sportifs international, vous propose une large gamme de marchés captivants et les cotes les plus attractives. N’oubliez pas que jouer de manière responsable est votre meilleur atout dans le monde des paris sportifs !

24 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




Le Bénin affronte le Salvador en février prochain


22 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards de la raquette vont affronter le Salvador en février (…)
Lire la suite

Le Bénin affronte le Maroc ce mercredi


20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards handballeurs affrontent la sélection marocaine, ce (…)
Lire la suite

Le Bénin reste au 92e rang après la CAN 2025


19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a publié ce (…)
Lire la suite

SM le Roi Mohammed VI félicite les Lions de l’Atlas


19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message (…)
Lire la suite

Le modèle sécuritaire marocain fait référence


18 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) a confirmé la capacité du (…)
Lire la suite

Finale de la CAN, coup d’envoi de l’Open d’Australie et matchs phares (…)


17 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le calendrier sportif mondial de janvier promet de nombreux matchs (…)
Lire la suite

Des supporters rentrés à Cotonou sans bagages après la CAN


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Retour compliqué pour des supporters béninois après la CAN 2025 au (…)
Lire la suite

CAN 2025 : pariez sur les quarts de finale du tournoi !


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
1xBet, le meilleur site de paris sportifs international et sponsor (…)
Lire la suite

Ange Gnacadja révèle son parcours exceptionnel sur RFI


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le célèbre photographe sportif béninois Ange Gnacadja a été l’invité de (…)
Lire la suite

Les Guépards tombent devant les Lions de la Teranga 3-0


31 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une rencontre comptant pour la 3e journée de la CAN Maroc (…)
Lire la suite

Clôture en apothéose de l’édition 2025 lundi dernier


30 décembre 2025 par La Rédaction
Le Tournoi de l’Espoir National de Tennis a pris fin le lundi 29 (…)
Lire la suite

Le Bénin se qualifie avant le match contre le Sénégal


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin sont déjà qualifiés pour les 8emes de finale (…)
Lire la suite

Le Conseil Fédéral valide le programme d’activités 2026 en Escrime


28 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Judicaël ZOHOUN
Le Conseil Fédéral de l’Escrime s’est réuni, samedi 27 décembre 2025. (…)
Lire la suite

Victoire du Bénin sur le Botswana 1-0


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin ont battu les Zèbres du Botswana ce samedi 27 (…)
Lire la suite

Le 11 de départ de Gernot Rohr face au Botswana


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin affrontent les Zèbres du Botswana ce samedi 27 (…)
Lire la suite

Gernot Rohr promet un bon match face à la RDC


23 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin jouent leur premier match de la CAN 2025 ce mardi (…)
Lire la suite

AGL met l’Afrique en mouvement à l’occasion de la CAN 2025


23 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
À l’occasion de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc (…)
Lire la suite

Cotonou aux couleurs du Maroc pour le match d’ouverture des Lions de (…)


22 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Maroc, pays organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN (…)
Lire la suite


