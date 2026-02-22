Les centrales syndicales condamnent les licenciements en vue à la SRTB

Trois des principales centrales syndicales du Bénin ont dénoncé, dans une déclaration commune, publiée samedi 21 février 2026, une vague de licenciements annoncés à la Société de Radio et de Télévision du Bénin (SRTB).

La CSA-Bénin, la CGTB et l’UNSTB s’élèvent contre une décision rendue publique le 12 février 2026, visant à licencier plusieurs agents de la la Société de Radio et de Télévision du Bénin (SRTB) dès le 1er mars 2026.

Les trois centrales syndicales dénoncent une mesure « sélective et arbitraire ». Selon elles, les agents visés ne feraient l’objet d’aucun reproche professionnel, mais seraient évincés sur la base de leur « tranche d’âge » ou parce qu’ils n’occupent pas de positions jugées « stratégiques ».

« Une telle méthode relève non pas d’une gestion responsable des ressources humaines, mais d’un guet-apens administratif, indigne d’une institution censée incarner les valeurs du service public », martèlent les centrales syndicales dans une déclaration commune publiée le 21 février 2026.

Les syndicats pointent du doigt une absence de mesures d’accompagnement pour les licenciés, le non-respect de l’obligation de consultation des représentants des travailleurs, pourtant prévue par le Code du travail pour les licenciements collectifs.

Ils exigent la « réintégration sans délai » des agents et l’arrêt immédiat de la procédure, selon la déclaration signée par Anselme Amoussou, Secrétaire Général de la CSA-Bénin ; Moudassirou Bachabi, Secrétaire Général de la CGTB et Appolinaire Affewe, Secrétaire Général de l’UNSTB.

Les centrales syndicales appellent au maintien du service public audiovisuel, financé par les taxes des citoyens. « La défendre, c’est défendre la démocratie », conclut la déclaration commune.

M. M.

22 février 2026 par ,