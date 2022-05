Les causes du retard de l’aéroport de Glo-Djigbé selon Ayadji

Le directeur général des infrastructures a levé un coin de voile sur les raisons qui freinent les travaux de réalisation de l’aéroport international de Glo-Djigbé dans la commune d’Abomey-Calavi. A en croire Jacques Ayadji, la baisse du trafic aérien dans le contexte actuel du Covid-19 serait à l’origine du retard observé.



Les travaux de construction de l’aéroport international de Glo-Djigbé annoncés par le gouvernement peinent à prendre corps, et les populations s’interrogent.

Sur l’émission « L’entretien » de E-télé, dimanche dernier, le directeur général des infrastructures a apporté quelques clarifications.

Contrairement à ce que les gens pensent, le Covid-19 n’est pas la cause de la non réalisation de l’ouvrage. Selon Jacques Ayadji, la baisse drastique du trafic aérien provoquée par la pandémie en serait plutôt la cause. Et engloutir des ressources pour un tel projet dans un contexte de crise sanitaire de Covid-19, n’est pas opportun. D’où l’option du gouvernement de rénover l’aéroport international cardinal Bernardin Gantin de Cotonou.

Toutefois, le projet de construction de Glo-Djigbé n’est pas oublié, a rassuré le directeur général des infrastructures.

