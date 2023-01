Les causes du drame de Dassa (Témoin)

Un témoin parle de la collision entre un bus de transport en commun de la compagnie Baobab Express et un camion survenu, dimanche 29 janvier 2023, à Dassa, non loin du commissariat de police et en face du Village SOS d’enfants.

« Le pneu du bus a éclaté et il est allé percuter un Titan qui venait du sens opposé », a expliqué un témoin de l’accident de Dassa-Zoumè.

La vitre côté chauffeur du bus s’est brisée et la convoyeuse a été projetée hors du véhicule à la suite de la collision.

Aidés par des témoins, le chauffeur et la convoyeuse ont cassé la portière arrière par laquelle ils ont réussi à faire sortir une quinzaine de passagers dont une dame et des enfants.

L’intensité de l’incendie qui s’est déclenché après l’accident a empêché de faire sortir d’autres passagers. Ceux-ci ont toutefois été aspergés d’eau savonneuse, a confié Guy R., à une équipe de Golfe Tv dépêchée sur les lieux du drame.

Le témoin précise que l’accident s’est produit à 16 heures. Le feu a tout consumé avant que les sapeurs-pompiers en provenance de Savalou n’arrivent sur les lieux à 18 heures.

Une enquête a été ouverte après le drame qui a fait plus de 20 morts calcinés et autant de blessés brûlés à des degrés divers.

Selon un communiqué de la compagnie Baobab Express, 40 passagers dont la convoyeuse et le chauffeur étaient à bord du bus.

M. M.

30 janvier 2023 par ,