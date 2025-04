Les caractéristiques des ouvrages visités par Nicephore Soglo m à Porto Novo

Selon le chef projet, le chantier du dédoublement de la route Sèmè-Porto-Novo est un projet d’envergure qui vise à désengorger cette artère reliant la capitale économique, Cotonou, à Porto-Novo, la capitale politique du pays. Le projet comprend le dédoublement de la route en 2x2 voies et la construction d’un nouveau pont, visant à améliorer la fluidité du trafic et à renforcer la sécurité des usagers.

S’agissant du nouveau siège de l’Assemblée Nationale, Le chef projet a indiqué qu’il s’agit d’un projet de modernisation des institutions publiques du Bénin. Lors de sa visite, l’ex-président a pris le temps de découvrir ce chantier ainsi que les nouvelles infrastructures routières en cours dans la ville.

En descendant sur les chantiers de construction de la Cité Administrative et du Musée du Vodoun de Porto-Novo, le président Nicéphore Dieudonné SOGLO a exprimé sa satisfaction concernant les différentes réalisations observées.

« Maintenant, je vois que la modernisation de notre pays s’est poursuivie. Je voulais faire à l’époque une autoroute Cotonou-Porto-Novo, mais je me suis tellement heurté à des difficultés que je préfère ne pas m’en encombrer ici, car ceux-là ne sont plus de ce monde. Paix à leur âme », a fait savoir le président SOGLO. Il s’est réjoui d’être encore en vie pour constater la concrétisation de ces projets. « Je suis donc venu voir l’autoroute Cotonou-Porto-Novo. Alors, ce qui m’a vraiment impressionné, ce n’est pas seulement la qualité du travail qui est fait, mais c’est l’idée qu’arrivé au pont, on fera un pont tellement haut sous lequel des bateaux pourront passer. C’est fantastique », a-t-il dit.

10 avril 2025