Les capacités des acteurs de la chaîne judiciaire renforcées

Le directeur général de l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), Ouanilo Fagla Medegan a ouvert ce mercredi 15 juillet 2020, les travaux d’un atelier sur la protection des données au profit des fonctionnaires de l’agence, des magistrats et des fonctionnaires de la Police. L’objectif de ces assises qui se tiennent au Bénin et au Burkina Faso, est d’outiller les acteurs intervenant dans la lutte contre la cybercriminalité, conformément aux instruments juridiques internationaux, les droits fondamentaux de l’Homme et les bonnes pratiques.

Dans son allocution, le directeur général de l’ANSSI, Ouanilo Fagla Medegan a remercié le Conseil de l’Europe et INTERPOL qui ont facilité l’organisation de l’atelier. Il n’a pas manqué de rappeler les réformes majeures qui ont été opérées dans le secteur du numérique conformément à la vision du chef de l’État qui consiste à ‘’transformer le Bénin en une plateforme de services numériques de l’Afrique de l’Ouest pour l’accélération de la croissance et l’inclusion sociale’’.

Le directeur général de l’ANSSI a cité entre autres, le vote et la promulgation de la loi portant code du numérique en République du Bénin, l’approbation de la stratégie nationale de sécurité numérique et son plan d’actions 2020-2022.

A travers le chef de coopération à la délégation de l’Union Européenne au Bénin, Ruben Alba Aguilera, le Conseil de l’Europe a réitéré son engagement à soutenir le Bénin sur la thématique.

Prévus pour durer trois jours, les travaux de cet atelier seront l’occasion pour les fonctionnaires de l’ANSSI, les magistrats (du parquet et du siège) en fonction à la CRIET et dans les tribunaux ainsi que les fonctionnaires de la Police Républicaine en service à l’Office Centrale de Répression de la Cybercriminalité (OCRC), de renforcer leurs capacités dans le domaine de l’investigation numérique.

De façon spécifique, il sera question pour ceux-ci, de comprendre les évolutions récentes en Europe en matière de protection des données et l’impact direct sur les organisations internationales ; d’échanger de vues sur les défis que soulèvent les législations nationales, régionales et internationales en matière de protection des données, en particulier dans le domaine de la cybercriminalité ; de familiariser les participants avec les capacités globales d’INTERPOL mis à la disposition de ses pays membres.

F. A. A.

16 juillet 2020 par