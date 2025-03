Les candidatures pour les Olympiades IOAI clôturées le 9 mars

Ouvertes depuis le 24 février, les candidatures pour la sélection des élèves qui représenteront le Bénin aux Olympiades Internationales de l’Intelligence Artificielle (IOAI) 2025 seront clôturées le 9 mars prochain.

La 2e édition des Olympiades Internationales d’Intelligence Artificielle (IOAI) se tiendra à Beijing, en Chine, du 2 au 9 août 2025. La première édition, organisée à Bourgas en Bulgarie en août 2024, a réuni 41 équipes provenant de 32 pays et territoires sur les six continents. Le Ministère du Numérique et de la Digitalisation (MND), en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), le Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP) et l’Agence de Développement de Sèmè City (ADSC) a ouvert les candidatures pour la sélection des élèves qui représenteront le Bénin aux Olympiades Internationales de l’Intelligence Artificielle (IOAI) 2025.

Pour participer à cette compétition d’envergure mondiale, les élèves des classes de seconde, première et terminale doivent remplir les conditions suivantes : (Maîtriser l’anglais (compréhension, rédaction et dialogue) ; avoir moins de 20 ans au 02 août 2025 ; avoir accès à un ordinateur et être en mesure de participer à une formation en ligne en cas de sélection.

Selon le ministère du Numérique et de la Digitalisation (MND), un test de présélection (épreuves techniques en anglais) sera organisé à l’échelle nationale pour identifier les meilleurs talents qui seront formés pour la compétition. Ce test se déroulera en ligne le samedi 15 mars 2025 à 10 heures. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 9 mars 2025 en lignehttps://bit.ly/4kdS23H.

4 mars 2025 par ,