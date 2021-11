Les candidats planchent dès ce samedi

Annulé pour raison de tricherie, le concours de recrutement de 100 auditeurs de justice reprend ce samedi 06 novembre 2021 sur toute l’étendue du territoire national. Les épreuves seront officiellement lancées au lycée Coulibaly par le ministre du travail et de la fonction publique et son collègue de la justice et de la législation.

Tous les candidats qui avaient composé en décembre 2020 pour ce concours, retournent à nouveau dans les salles de composition affronter les différentes épreuves du 06 au 07 novembre 2021.

F. A. A.

6 novembre 2021 par ,