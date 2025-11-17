lundi, 17 novembre 2025 -

719 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Après le retrait du récépissé définitif pour la Présidentielle 2026

Les candidats invités au tirage au sort pour leur positionnement sur le bulletin unique




Le président de la Commission électorale autonome (CENA), Sacca Lafia a remis les récépissés définitifs aux deux duos candidats dans la course pour l’élection présidentielle de 2026. La cérémonie s’est déroulée dans la matinée de ce lundi 17 novembre 2025, au siège de l’institution à Cotonou.

Après la décision de la Cour constitutionnelle qui valide définitivement les dossiers des duos Romuald Wadagni-Mariam Chabi Talata et Paul Hounkpè-Judicaël R. Hounwanou, pour l’élection présidentielle d’avril 2026, le président de la CENA leur a délivré le récépissé définitif ce lundi 17 novembre 2025.
Les candidats à la vice-présidence de la République Mariam Chabi Talata et Judicaël Hounwanou ont reçu ces récépissés au nom de leurs duos de candidats ce lundi 17 novembre 2025.
Après la remise des récépissés, M. Sacca Lafia a annoncé le tirage au sort pour le positionnement des duos de candidats sur le bulletin unique qui aura lieu cet-après-midi à 16h. Cette étape importante du processus électoral permettra d’éviter toute contestation liée à la disposition visuelle des candidats.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Les six députés LD démissionnaires officialisent leur soutien à WADAGNI


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les six (06) députés démissionnaires du parti Les Démocrates (LD), ont (…)
Lire la suite

Le député député LD Soumaïla Boké Sounon retire sa démission


16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le député Soumaïla Boké Sounon a retiré, dimanche 16 novembre 2025, sa (…)
Lire la suite

Structure, composition et fonctionnement du Sénat


16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La proposition de loi portant révision de la constitution adoptée par (…)
Lire la suite

Le projet de Révision de la constitution franchit l’étape de recevabilité


14 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La proposition de loi portant Révision de la constitution a franchi (…)
Lire la suite

Patrick Djivo des LD affiche son soutien à Wadagni


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le candidat de la mouvance, Romuald Wadagni, suscite un intérêt (…)
Lire la suite

Les 6 démissionnaires LD se rapprochent de la mouvance


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Six députés démissionnaires du parti Les Démocrates (LD), accompagnés (…)
Lire la suite

Talon consulte les députés du Bloc Républicain ce jeudi


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président Patrice Talon reçoit ce jeudi 13 novembre 2025, en soirée, (…)
Lire la suite

3 nominations en Conseil des ministres


12 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 12 novembre 2025, trois (03) (…)
Lire la suite

Les grandes décisions de ce mercredi


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Le Conseil des ministres s’est réuni, ce mercredi 12 novembre 2025. (…)
Lire la suite

Claudine Prudencio et RN rejoignent l’UP-R


8 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le parti Renaissance nationale (RN) de Claudine Prudencio fait (…)
Lire la suite

D’autres militants LD risquent la prison pour fraude électorale


7 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti Les Démocrates (LD) de l’ancien président Boni Yayi n’est pas (…)
Lire la suite

Des demandes frauduleuses de casiers judiciaires et de quitus fiscaux


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministère de la Justice et de la Législation et le ministère des (…)
Lire la suite

L’appel du président Talon aux démissionnaires LD ‎


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎Le président Patrice Talon a lancé un appel aux démissionnaires du (…)
Lire la suite

Deux phénomènes à l’origine de la scission des FCBE et la création de (…)


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Face à la Nation Béninoise dans la soirée de ce mardi 04 novembre 2025, (…)
Lire la suite

Talon favorable à une loi interdisant la politique aux anciens présidents


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La guéguerre entre anciens présidents de la République ne devrait pas (…)
Lire la suite

Liste des partis politiques déclarés pour les communales


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Par décision en date du 4 novembre 2025, le président de la CENA a (…)
Lire la suite

FCBE, Moele-Bénin et LD obtiennent leur récépissé provisoire


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les partis Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), le Mouvement (…)
Lire la suite

Les candidats débutent leur visite médicale


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour constitutionnelle a lancé ce mardi 4 novembre 2025, les visites (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires