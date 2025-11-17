Les candidats invités au tirage au sort pour leur positionnement sur le bulletin unique

Le président de la Commission électorale autonome (CENA), Sacca Lafia a remis les récépissés définitifs aux deux duos candidats dans la course pour l’élection présidentielle de 2026. La cérémonie s’est déroulée dans la matinée de ce lundi 17 novembre 2025, au siège de l’institution à Cotonou.

Après la décision de la Cour constitutionnelle qui valide définitivement les dossiers des duos Romuald Wadagni-Mariam Chabi Talata et Paul Hounkpè-Judicaël R. Hounwanou, pour l’élection présidentielle d’avril 2026, le président de la CENA leur a délivré le récépissé définitif ce lundi 17 novembre 2025.

Les candidats à la vice-présidence de la République Mariam Chabi Talata et Judicaël Hounwanou ont reçu ces récépissés au nom de leurs duos de candidats ce lundi 17 novembre 2025.

Après la remise des récépissés, M. Sacca Lafia a annoncé le tirage au sort pour le positionnement des duos de candidats sur le bulletin unique qui aura lieu cet-après-midi à 16h. Cette étape importante du processus électoral permettra d’éviter toute contestation liée à la disposition visuelle des candidats.

