Les conducteurs de véhicules convoqués pour l’entretien oral

Le Directeur Général des Eaux, Forêts et Chasse a rendu publique la liste des candidats retenus pour la phase d’entretien dans le cadre du recrutement de 180 spécialistes rangers et 41 fonctionnaires forestiers au titre de l’année 2025. Sont particulièrement concernés les postulants au grade de Garde Forestier spécialiste Conducteur de Véhicule Administratif. Ces derniers sont attendus le vendredi 30 janvier 2026 à 8 heures précises à la Direction Générale pour subir leurs tests oraux.

Les candidats devront impérativement se munir d’une pièce d’identité valide et de leur dossier de candidature complet sous chemise à rabat.

