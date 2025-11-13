Les candidats au concours douanes convoqués à l’épreuve psychotechnique

L’Entretien exclusif de Patrice Talon sur les grands sujets de l’actualité nationale

Présidentielle de 2026 Les duos Wadagni-Talata et Hounkpè-Hounwanou validés par la Cour

13 novembre 2025 par ,

Seuls les duos Romuald Wadagni-Mariam Chabi Talata et Paul Hounkpè-Judicaël R. Hounwanou participeront à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin. La Cour (…)

2e édition du SIMA à Cotonou Des échanges pour structurer et développer l’écosystème musical

13 novembre 2025 par ,

La directrice adjointe de Cabinet du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, Gwladys Gandaho a procédé, jeudi 13 novembre 2025, à l’ouverture officielle de la 2e (…)

Contenus illicites publiés en ligne La HAAC met en garde les médias sans existence légale

13 novembre 2025 par ,

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) constate une multiplication de contenus illicites publiés ou diffusés en ligne par des médias sans (…)

Paiements numériques en 2024 Près de 2 000 milliards de dollars de transactions instantanées en Afrique

13 novembre 2025 par

L’Afrique connaît une envolée sans précédent de ses paiements numériques. C’est ce qui ressort du rapport sur les Systèmes de Paiement Instantané Inclusifs (SIIPS) 2025, (…)

Arrondissement de Godomey 1 voleur de téléphones et de sacs à main interpellé

13 novembre 2025 par ,

Un individu impliqué dans le vol de téléphones et de sacs à main a été arrêté mercredi vers 19 heures par la police à Godomey. Un individu assisté par son complice, (…)

Elections générales de 2026 au Bénin Le dépôt des candidatures aux législatives démarre le 15 novembre

13 novembre 2025 par ,

La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a annoncé l’ouverture officielle de la période de dépôt des candidatures pour les élections législatives de 2026. (…)

