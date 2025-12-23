Les candidats au concours attendus samedi dans 12 centres

La phase écrite du concours de recrutement de 715 élèves agents de police au titre de l’année 2025 se tiendra le samedi 27 décembre sur toute l’étendue du territoire, a annoncé la Police républicaine dans un communiqué radio-télévisé.

Les candidats retenus à l’issue de l’épreuve sportive du concours de recrutement de 715 élèves agents de police au titre de l’année 2025 sont convoqués. « La phase écrite se déroulera le samedi 27 décembre 2025 sur toute l’étendue du territoire national », selon un communiqué de la Police républicaine.

Les candidats seront soumis à une épreuve de culture générale d’une durée de trois heures.

Les listes des candidats autorisés à prendre part à cette phase écrite du concours sont déjà disponibles. Elles sont affichées dans les douze Directions départementales de la Police républicaine et consultables en ligne sur : https://concours.dgpr.easyiteam.bj

« Les candidats devront se présenter avec leur carte nationale d’identité ou biométrique ou leur passeport en cours de validité », souligne la Police républicaine.

Douze centres ont été retenus, notamment le CEG1 de Kandi pour l’Alibori, le CEG1 de Natitingou pour l’Atacora, le CEG Sainte Rita de Cotonou pour le Littoral, ou encore le CEG Hubert K. Maga de Parakou pour le Borgou. D’autres centres sont répartis dans les départements de l’Atlantique, des Collines, du Couffo, de la Donga, du Mono, de l’Ouémé, du Plateau et du Zou.

« Tout candidat, examinateur ou tierce personne, auteur, coauteur ou complice de tricherie ou de tout autre acte de fraude, sera disqualifié et poursuivi conformément aux textes en vigueur », avertit le communiqué.

23 décembre 2025