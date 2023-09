On connaît désormais la liste des candidats déclarés admis à l’obtention du Certificat d’Aptitude à l’Inspection Primaire (CAIP). La direction des examens et concours (DEC) du ministère des enseignements maternel et primaire, a publié les résultats ce vendredi 15 septembre 2023.

