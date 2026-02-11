Les bureaux des 5 Commissions parlementaires constitués (Liste)

Les députés ont procédé, ce mercredi, à la constitution des bureaux des cinq commissions permanentes de l’Assemblée nationale, achevant ainsi l’organisation interne de l’institution après la formation des groupes parlementaires.

Réunis, mercredi 11 février 2026, les députés de la 10è législature ont désigné les présidents, vice-présidents, rapporteurs et secrétaires devant conduire les travaux au sein des 5 Commissions parlementaires.

MEMBRES DE BUREAU PAR COMMISSION

Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme (C1)

Président : Jean-Baptiste Orden Alladatin

Vice-président : Casimir Sossou

1er Rapporteur : Alice Dadégnon

2ème Rapporteur : Adam Mohamed Zacharie

Secrétaire : Denise Mahougnon Hounmènou

Commission des finances et des échanges (C2)

Président : Gérard Gbénonchi

Vice-président : Poisson Henri Pierre

1er Rapporteur : Sarako Bio Tamou

2ème Rapporteur : Alimatou Badarou

Secrétaire : Christophe Ayissi

Commission du plan, de l’équipement et de la production (C3)

Président : Joseph Amavi Anani

Vice-président : Glawdys Eudoxie Tossou

1er Rapporteur : Irène Adam

2ème Rapporteur : Aïkpadou Pauline Ayikpadou

Secrétaire : Mathias Kouwanou

Commission de l’éducation, de la culture, de l’emploi et des affaires sociales (C4)

Président : Éléonore Yayi Ladékan

Vice-président : Victor Hounsa

1er Rapporteur : Armand Gansè

2ème Rapporteur : Viviane Akpassonou

Secrétaire : Jeanne Tchanati

Commission des Relations extérieures, de la Coopération au Développement, de la Défense, et de la Sécurité (C5)

Président : Augustin Ahouanvoèbla

Vice-président : Constant Nahum

1er Rapporteur : Abass Olossoumaré

2ème Rapporteur : Alidjanatou Saliou-Arêkpa

Secrétaire : Mora Sanni Saré Malick

