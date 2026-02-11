Les bureaux des 5 Commissions parlementaires constitués (Liste)

938 visites en ce moment
Les députés ont procédé, ce mercredi, à la constitution des bureaux des cinq commissions permanentes de l’Assemblée nationale, achevant ainsi l’organisation interne de l’institution après la formation des groupes parlementaires.
Réunis, mercredi 11 février 2026, les députés de la 10è législature ont désigné les présidents, vice-présidents, rapporteurs et secrétaires devant conduire les travaux au sein des 5 Commissions parlementaires.
MEMBRES DE BUREAU PAR COMMISSION
Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme (C1)
Président : Jean-Baptiste Orden Alladatin
Vice-président : Casimir Sossou
1er Rapporteur : Alice Dadégnon
2ème Rapporteur : Adam Mohamed Zacharie
Secrétaire : Denise Mahougnon Hounmènou
Commission des finances et des échanges (C2)
Président : Gérard Gbénonchi
Vice-président : Poisson Henri Pierre
1er Rapporteur : Sarako Bio Tamou
2ème Rapporteur : Alimatou Badarou
Secrétaire : Christophe Ayissi
Commission du plan, de l’équipement et de la production (C3)
Président : Joseph Amavi Anani
Vice-président : Glawdys Eudoxie Tossou
1er Rapporteur : Irène Adam
2ème Rapporteur : Aïkpadou Pauline Ayikpadou
Secrétaire : Mathias Kouwanou
Commission de l’éducation, de la culture, de l’emploi et des affaires sociales (C4)
Président : Éléonore Yayi Ladékan
Vice-président : Victor Hounsa
1er Rapporteur : Armand Gansè
2ème Rapporteur : Viviane Akpassonou
Secrétaire : Jeanne Tchanati
Commission des Relations extérieures, de la Coopération au Développement, de la Défense, et de la Sécurité (C5)
Président : Augustin Ahouanvoèbla
Vice-président : Constant Nahum
1er Rapporteur : Abass Olossoumaré
2ème Rapporteur : Alidjanatou Saliou-Arêkpa
Secrétaire : Mora Sanni Saré Malick
M. M.www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel