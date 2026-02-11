mercredi, 11 février 2026 -

938 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Assemblée nationale

Les bureaux des 5 Commissions parlementaires constitués (Liste)




Les députés ont procédé, ce mercredi, à la constitution des bureaux des cinq commissions permanentes de l’Assemblée nationale, achevant ainsi l’organisation interne de l’institution après la formation des groupes parlementaires.

Réunis, mercredi 11 février 2026, les députés de la 10è législature ont désigné les présidents, vice-présidents, rapporteurs et secrétaires devant conduire les travaux au sein des 5 Commissions parlementaires.

MEMBRES DE BUREAU PAR COMMISSION

Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme (C1)
Président : Jean-Baptiste Orden Alladatin
Vice-président : Casimir Sossou
1er Rapporteur : Alice Dadégnon
2ème Rapporteur : Adam Mohamed Zacharie
Secrétaire : Denise Mahougnon Hounmènou

Commission des finances et des échanges (C2)
Président : Gérard Gbénonchi
Vice-président : Poisson Henri Pierre
1er Rapporteur : Sarako Bio Tamou
2ème Rapporteur : Alimatou Badarou
Secrétaire : Christophe Ayissi

Commission du plan, de l’équipement et de la production (C3)
Président : Joseph Amavi Anani
Vice-président : Glawdys Eudoxie Tossou
1er Rapporteur : Irène Adam
2ème Rapporteur : Aïkpadou Pauline Ayikpadou
Secrétaire : Mathias Kouwanou

Commission de l’éducation, de la culture, de l’emploi et des affaires sociales (C4)
Président : Éléonore Yayi Ladékan
Vice-président : Victor Hounsa
1er Rapporteur : Armand Gansè
2ème Rapporteur : Viviane Akpassonou
Secrétaire : Jeanne Tchanati

Commission des Relations extérieures, de la Coopération au Développement, de la Défense, et de la Sécurité (C5)
Président : Augustin Ahouanvoèbla
Vice-président : Constant Nahum
1er Rapporteur : Abass Olossoumaré
2ème Rapporteur : Alidjanatou Saliou-Arêkpa
Secrétaire : Mora Sanni Saré Malick

M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

11 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




De nouveaux noms pour les rues et espaces publics au Bénin


11 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le chef de l’Etat Patrice Talon à travers un décret, a procédé à la (…)
Lire la suite

Aké Natondé et Assan Séïbou président les groupes UP-R et BR


11 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou, La Rédaction
Deux groupes parlementaires ont été constitués ce mercredi 11 février (…)
Lire la suite

Les députés convoqués pour une plénière ce mercredi


10 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Trois jours après leur installation, les députés de la 10e législature (…)
Lire la suite

Les Présidents des 5 Commissions permanentes


9 février 2026 par Marc Mensah
L’Assemblée nationale, 10e législature, a bouclé dimanche 8 février (…)
Lire la suite

Liste complète du bureau présidé par Djogbénou


9 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le nouveau bureau de l’Assemblée nationale est élu au terme du vote qui (…)
Lire la suite

La Brigade de Contrôle des Mines en croisade contre l’orpaillage illégal


8 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
La lutte contre l’exploitation aurifère clandestine se poursuit avec (…)
Lire la suite

Le parcours d’un homme de loi devenu Président du Parlement


8 février 2026 par Marc Mensah
Élu président de l’Assemblée nationale 10ᵉ législature, Joseph Fifamè (…)
Lire la suite

Les membres du Bureau de la 10e législature


8 février 2026 par Ignace B. Fanou
🏛️ COMPOSITION DU BUREAU : ■ Président : Joseph Fifamè DJOGBÉNOU (…)
Lire la suite

Zoom sur le nouveau président Joseph Djogbénou


8 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Élu président de l’Assemblée nationale de la 10ᵉ législature ce (…)
Lire la suite

Les 109 députés de la 10e législature officiellement installés


8 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les députés de la 10e législature de l’Assemblée nationale du Bénin ont (…)
Lire la suite

Les 60 députés de la Gauche (UP-R) et 49 de la Droite (BR) entrent en (…)


8 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les 109 députés élus au terme des législatives du 11 janvier 2026 au (…)
Lire la suite

Les nouveaux députés entrent en fonction ce dimanche


8 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Palais des Gouverneurs à Porto-Novo s’apprête à vivre un moment (…)
Lire la suite

La décision portant rejet du recours contre le député Michel Sodjinou


5 février 2026 par Marc Mensah
La Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable, ce jeudi 5 février (…)
Lire la suite

Les députés Sodjinou et Koussonda confortés par la Cour


5 février 2026 par Marc Mensah
La Cour constitutionnelle a validé, jeudi 5 février 2026, l’élection (…)
Lire la suite

Le Parlement rend hommage aux anciens présidents Amoussou, Idji et Nago


5 février 2026 par Marc Mensah
L’Assemblée nationale a rendu hommage, jeudi 5 février 2026, à trois de (…)
Lire la suite

La CENA promet de payer les agents électoraux


5 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les agents électoraux recrutés dans le cadre des élections communales (…)
Lire la suite

L’Unité d’appui en Ressources humaines mise en place


4 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce mercredi 04 février 2026, le gouvernement a adopté le décret portant (…)
Lire la suite

4 piliers pour le Bénin de demain


4 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le président Patrice Talon a procédé, mardi 3 février 2026, au (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires