Les biens de KGB mis aux enchères

La justice a ordonné la mise en vente aux enchères des biens de l’homme d’affaires béninois Kikissagbé Godonou Bernard alias ‘’KGB’’.

Le patrimoine de l’homme d’affaires béninois Kikissagbé Godonou Bernard dit ‘’KGB’’ constitué de plusieurs biens meubles, immeubles et un important parc informatique, saisi dans l’affaire « escroquerie en bande organisée » sera mis en vente aux enchères.

C’est sur décision de justice.

L’homme d’affaires Kikissagbé Godonou Bernard dit ‘’KGB’’ avait été arrêté à Lomé au Togo, extradé au Bénin puis placé en détention en 2018 pour des faits d’« escroquerie en bande organisée ».

En février 2020, la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) a condamné KGB à cinq (5) ans de prison et à une amende 5,5 milliards FCFA. L’homme d’affaires a été libéré sous condition en août 2022.

KGB avait été poursuivi également dans un dossier de « blanchissement de capitaux ».

