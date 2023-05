La 18e Edition du Tour cycliste du Bénin est à mi-parcours après son démarrage mardi dernier. Romuald Hazoumè, le président de la fédération nationale du cyclisme n’a pas attendu dimanche pour livrer ses impressions.

"C’est un bilan très positif, parce que mon équipe a été mieux structurée. Il y a eu de l’anticipation dans l’organisation. Si on est mieux organisé, structuré, on peut y arriver", a d’abord confié Hazoumè avant de donner son appréciation sur le progrès des coureurs béninois depuis le début du tour.

« Le bilan sportif est intéressant, parce que pour une fois, les béninois arrivent au même moment que les autres, on est à trente-six secondes du maillot jaune (au classement général après les 2 premières étapes), c’est formidable. Parce que nous avons Adrien Niyonshuti, l’entraîneur béninois de nationalité rwandaise vivant en Italie, et qui travaille avec les coureurs. Son arrivée est rendue possible grâce à Team Africa Rising de Jonathan Boyer.

Grâce à leur expertise, nous sommes arrivés à ce niveau. Mais en dehors de l’expertise, il y a une aide en matériels. Ils nous trouvent du matériel moins cher, ils nous aident vraiment à restructurer, à former et puis à donner la place à la jeune génération pour respecter notre plan de développement stratégique qui va de 2022 à 2032. Pour qu’on puisse passer des gens au championnat du monde, championnat continental africain et puis dans les différentes compétitions. Mais le progrès est là », se réjouit déjà le numéro un du cyclisme au Bénin.

Il reste encore trois dans ce tour, le Bénin peut réaliser le grand exploit en décrochant le maillot jaune.

J.S

4 mai 2023 par