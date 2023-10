Les bacheliers invités à la 1ere édition du Salon des études en France

L’ambassade de France au Bénin et Campus France Bénin, en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, organisent la 1ère édition du Salon des Etudes en France.

La France est aujourd’hui le premier partenaire du Bénin dans le secteur éducatif.

Les étudiants et futurs bacheliers béninois sont invités à venir nombreux pour rencontrer les 17 établissements d’enseignement supérieur français (universités publiques, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce et de management, écoles spécialisées) qui seront présents le mardi 17 octobre 2023 au Golden Tulip de Cotonou de 9h à 17h. L’entrée est libre et gratuite, sans inscription préalable.

Une journée institutionnelle destinée aux acteurs de l’enseignement supérieur béninois et français aura lieu en marge de ce salon afin de favoriser les échanges bilatéraux et les liens entre les institutions de nos deux pays.

Contact : salondesetudesenfrance@if-benin.com

