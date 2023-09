Les autorités du Royaume œuvrent pour une coordination des actions d’aide et de soutien

Plusieurs pays ont exprimé leur solidarité au peuple Marocain après le tremblement qui a secoué la région d’Al-Haouz. Au cours de la séance de travail que Sa Majesté Le Roi Mohammed VI a présidée après cet événement malheureux, le Souverain a exprimé les remerciements du Royaume à ces pays frères et amis.

Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, au terme d’une séance de travail qui a suivi l’événement malheureux, a exprimé ses remerciements à ces pays frère et amis.

Dans le cadre d’une démarche conforme aux standards internationaux en pareilles circonstances, les autorités marocaines, conscientes qu’une aide non coordonnée sera contre productive, ont procédé à une évaluation minutieuse des besoins d’aides sur le terrain. Cette évaluation étant faite, elles ont marqué leur accord à des offres de soutien manifestés par des pays amis qui ont proposé de mettre à disposition, des équipes en matière de secours et de sauvetage.

Selon la même démarche de coordination adoptée pour la phase d’intervention, les équipes dépêchées par ces pays vont se mettent en contact opérationnel avec leurs homologues marocaines. Suivant l’évolution des opérations d’intervention, l’évaluation de besoins possibles pourraient évoluer vers d’autres phases ; ce qui pourraient amener à avoir recours à des offres de soutien émanant d’autres pays, et impliquant une mise en disposition d’autres formes de soutien, selon des sources proches des autorités marocaines.

Les autorités du Royaume se félicitent par ailleurs de cet élan de solidarité et de mobilisation de nombreux pays a travers le monde. Ce qui témoigne de la considération et de la reconnaissance de ces pays, de l’engagement du Maroc, et ses nombreuses contributions aux actions humanitaires menées conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI.

F. A. A.

