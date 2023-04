Les attributions de deux ministères en phase d’être modifiées

Les attributions du ministère des affaires étrangères et de la coopération, et du ministère de l’économie et des finances pourraient être modifiées. Une proposition serait déjà sur la table de la représentation nationale pour avis.

Changement dans les attributions du ministère des affaires étrangères et de la coopération, et du ministère de l’économie et des finances. Selon l’information rapportée par des sources concordantes, le chef de l’Etat aurait procédé ce mercredi 05 avril 2023, à la modification des attributions de ces deux ministères. La proposition faite serait déjà sur la table du bureau de l’Assemblée nationale pour avis.

