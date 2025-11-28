samedi, 29 novembre 2025 -

Projet d’aménagement de la plage Ouest de Cotonou

Les attributaires de parcelles de la Route des pêches convoqués




La Commission d’attribution des parcelles situées le long de la Route des pêches convoque les attributaires provisoires pour une séance d’information le 2 décembre.

Une séance d’information est prévue vendredi 5 décembre 2025, à 10 heures, à la Salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères, à Cotonou. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du Projet d’aménagement de la plage Ouest de Cotonou. Elle intervient après les auditions individuelles menées ces dernières semaines.

La Commission veut clarifier plusieurs points. Elle présentera l’état des informations commerciales liées à chaque parcelle. Elle exposera aussi les modalités de poursuite et de mise en œuvre des projets, afin d’harmoniser la suite des démarches.

28 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




