Les attestations de succès de l’examen de Licence déjà disponibles

Les candidats déclarés admis à l’examen nationale de Licence en 2025 peuvent déjà demander leur attestation de succès et leur diplôme. Le directeur des examens et concours du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers un communiqué en date du 05 décembre 2025, a porté l’information à leur connaissance.

Ils peuvent consulter les pièces requises pour la demande des actes et les informations complémentaires via la plateforme www.decsup.bj

9 décembre 2025 par ,