jeudi, 21 août 2025 -

495 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Sport

Les attentes du conclave de Cotonou sur l’avenir du Tennis en Afrique

Les déclarations des membres du comité exécutif de la Confédération à leur descente d’avion




La capitale économique du Bénin abrite dès, ce jeudi 21 août 2025, une importante réunion du comité exécutif de la Confédération Africaine de Tennis (CAT). Depuis mardi 19 août, Jean-Claude Talon accueille ses pairs à l’aéroport de Cotonou.

Les élus des 5 zones de la Confédération africaine de tennis (CAT) se réunissent à Cotonou pour échanger sur des questions majeures et stratégiques pour le développement du Tennis en Afrique.

Germain Ickonga Akindou, Vice-Président de la Confédération Africaine de Tennis et Président Zone III (Afrique Centrale) ainsi que Jonas Alberto Junior, Vice-Président, Président de Zone V (Afrique Australe) ont déjà foulé le sol béninois. Ils ont été chaleureusement accueillis à l’aéroport de Cotonou par le président de la CAT, Jean-Claude Talon. « C’est avec plaisir que j’accueille mes frères africains à Cotonou. Nous aurons quelques jours de réflexions et de prospectives sur le tennis africain », a déclaré le président de la CAT.

Durant deux jours, les membres du comité exécutif vont se pencher sur des sujets cruciaux comme la promotion des compétitions jeunes, la formation des formateurs, l’amélioration des infrastructures et le renforcement de la place du continent dans les compétitions internationales. « Nous voulons que le tennis africain produise des champions comme les autres continents. (…). Notre objectif depuis que nous avons été élus il y a 2 ans, c’est de faire progresser le tennis de notre continent pour qu’il rivalise avec les autres », a ajouté Jean-Claude Talon.

Une dynamique continentale en marche

A son arrivée à Cotonou, le Vice-Président de la Confédération Africaine de Tennis et Président Zone III (Afrique Centrale) n’a pas caché son enthousiasme. « C’est avec beaucoup d’honneur et de plaisir que je participe à cette réunion aux côtés du président ». , a déclaré Germain Ickonga.

Jonas Alberto Junior, Président Zone V (Afrique Australe) note de réels progrès dans le développement du tennis sur le continent. « Le tennis en Afrique se porte très bien. Nous avons de très bons joueurs qui montent. Nous organisons de plus en plus d’événements, ce qui est très prometteur », confie-t-il.
Avec l’aide du président Jean-Claude Talon, poursuit-il, nous mettons tout en œuvre pour attirer davantage d’investissements afin de construire plus d’infrastructures.
Pour Jonas Alberto Junior, cette réunion à Cotonou est stratégique. « Elle est importante, car nous avons des décisions majeures à prendre. Nous allons beaucoup réfléchir aux stratégies à suivre et discuter de nos nouveaux partenariats et de ceux que nous avons déjà. Il s’agit de déterminer ce qui est le mieux pour l’Afrique, comment nous pouvons apporter un changement et améliorer le niveau du tennis sur notre continent », a affirmé le président Zone V (Afrique Australe).

Les autres membres à savoir Abdelaziz Laarraf Vice Président Zone I, Fatime Kanté, Représentante des Femmes à la CAT et Hichem Riani, secrétaire général sont attendus à Cotonou ce jeudi.
À travers cette rencontre, la CAT affiche sa volonté de bâtir une vision commune et ambitieuse pour le tennis africain.

Akpédjé Ayosso

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

20 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Le Bénin défie la Lituanie en septembre


20 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin se prépare à un nouveau rendez-vous historique en Coupe Davis. (…)
Lire la suite

Pas de nouveau mandat pour Mathurin de Chacus


20 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Mathurin de Chacus a annoncé son départ de la présidence de la (…)
Lire la suite

Le football béninois perd une légende


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le football béninois est en deuil ! Razak Omotoyossi, ex-attaquant (…)
Lire la suite

l’UPSB célèbre les journalistes sportifs à Abomey et Bohicon


18 août 2025 par La Rédaction
L’Union des Professionnels de la Presse Sportive du Bénin (UPSB) a (…)
Lire la suite

Dadjè FC démarre sa préparation ce mardi


18 août 2025 par Marc Mensah
C’est désormais officiel ! Dadjè FC lance officiellement sa (…)
Lire la suite

Marcel Gbetable remporte l’or au tir de précision


16 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux ans après son sacre mondial en doublette mixte à Cotonou, Marcel (…)
Lire la suite

Dadjé FC au ralenti à l’approche de La Ligue des Champions CAF


12 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des champions de la (…)
Lire la suite

Le Bénin rafle 3 médailles aux championnats du monde au Brésil


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les Béninois Premya Wankou et Songe Holonou ont brillé aux championnats (…)
Lire la suite

Le tennis régional pour révéler les talents


11 août 2025 par La Rédaction
La fièvre du tennis s’empare des ligues départementales dès demain avec (…)
Lire la suite

Paris Saint-Germain – Tottenham : faites vos pronostics pour la (…)


8 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 13 août, le football européen fera son retour sur les terrains et (…)
Lire la suite

Les jeunes athlètes béninois célébrés après brillante participation


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les athlètes béninois présents à Alger dans le cadre de la première (…)
Lire la suite

Les Amazones U-17 en vacances à Casablanca


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La sélection nationale U-17 féminine s’est envolée, ce mardi 5 août (…)
Lire la suite

Lancement de la 3ᵉ édition de la Coupe de l’Union de l’amicale BMBV à (…)


3 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
C’est parti à nouveau pour plus d’un mois de fête autour du cuir rond à (…)
Lire la suite

Le Bénin décroche sa 1ère médaille d’or en Athlétisme


3 août 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a remporté ce 2 août sa toute première médaille d’or aux Jeux (…)
Lire la suite

Le premier golf international du Bénin achevé


31 juillet 2025 par Marc Mensah
Le Bénin vient d’achever le parcours de golf 18 trous d’Avlékété. (…)
Lire la suite

Ouidah abrite la formation des entraîneurs et athlètes au Sabre (Escrime)


25 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Fédération Béninoise d’Escrime ne ménage aucun effort en vue de (…)
Lire la suite

La délégation U18 s’envole pour Alger


24 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
La délégation béninoise U18 a quitté Cotonou, jeudi 24 juillet, pour (…)
Lire la suite

Un tournoi national de pétanque pour célébrer les 65 ans du Bénin


21 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
La grande finale du tournoi national de pétanque organisée à l’occasion (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires