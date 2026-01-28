Les attentes des Béninois pour la 10ᵉ législature

À quelques jours de l’installation de la 10ᵉ législature de l’Assemblée nationale, prévue pour le 8 février prochain, les Béninois expriment leurs attentes envers leurs futurs députés, élus à l’issue des élections législatives du 11 janvier 2026.

À Cotonou comme à Abomey-Calavi, les citoyens interrogés espèrent une Assemblée nationale plus proche des réalités socio-économiques et politiques.

« Nous voulons des députés qui pensent d’abord aux populations, pas seulement aux débats politiques », confie Jean-Baptiste, étudiant à Abomey-Calavi.

Pour lui, l’éducation devra être au cœur des priorités. « Le pays ne peut pas évoluer sans un système éducatif qui tienne compte de l’adéquation formation-emploi. Le développement n’est pas seulement physique, il est aussi idéologique. Il faut voter des lois dans ce sens », plaide-t-il.

Même attente du côté de Sosthène, diplômé sans emploi, qui espère que la nouvelle législature « fera de l’insertion professionnelle une priorité ».

« L’Assemblée nationale ne doit pas être une simple chambre d’enregistrement », insiste un agent du secteur privé. « Elle doit nous défendre », ajoute une commerçante à Cotonou.

Au-delà des préoccupations sociales, des citoyens appellent à une relecture de certaines lois « Les seuils du Code électoral posent problème. Il faut revoir ces dispositions pour que toutes les sensibilités soient représentées », estime Antoine (nom d’emprunt).

« Nous espérons que les députés de 2026 auront le courage de réviser certaines dispositions du Code du numérique pour qu’on ne risque plus la prison pour une simple opinion partagée sur les réseaux sociaux », demande une jeune activiste.

Le sociologue-anthropologue Barthélemy Babalao appelle à nuancer les inquiétudes liées à la configuration de la future Assemblée jugée « monocolore ». Selon lui, les députés élus « sont issus de partis à ancrage national et ont été sélectionnés sur la base de leurs profils et de leurs compétences ». « Même s’ils appartiennent à la même famille politique, leurs points de vue peuvent être divergents et constructifs. Ce sont des députés bien outillés, capables de travailler pour le développement du pays et le bien-être des populations », analyse-t-il.

Les élections législatives du 11 janvier 2026 ont permis d’élire 109 députés, dont 28 femmes. La majorité présidentielle occupe l’ensemble des sièges, avec 60 députés pour l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et 49 pour le Bloc Républicain (BR). Le parti Les Démocrates (LD), principale formation de l’opposition, n’ayant pas atteint le seuil requis, n’est pas représenté.

La 10ᵉ législature de l’Assemblée nationale sera officiellement installée le 8 février 2026.

M. M.

28 janvier 2026 par