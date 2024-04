Les assurances de la Police républicaine sur l’opération de répression en cours

Le directeur général de la Police républicaine Soumaïla Yaya a animé, ce mercredi 17 avril 2024, un point presse au sujet des violences policières observées ces derniers jours lors des opérations de répression des infractions liées au non-respect du code de la route.

La Police républicaine reste une force humaine au service de la population et une institution respectueuse des droits fondamentaux de tous les citoyens. Ce sont les assurances de la hiérarchie policière suite aux violences et de tracasseries perpétrées par ses agents dans le cadre de l’opération de répression des infractions au code de la route. « L’esprit et la lettre de cette opération ne sauraient en aucun cas justifier de telles pratiques contraires aux valeurs défendues par l’institution policière », ajoute la Police républicaine. Selon l’institution policière, « ces événements regrettables ne reflètent en aucun cas l’engagement quotidien des forces de l’ordre pour assurer la sécurité et la protection de tous ».

Elle informe que des sanctions exemplaires ont été prises à l’encontre des agents déviants, « allant du limogeage à la mise aux arrêts par mesures disciplinaires, voire la comparution devant le Procureur de la République ».

La Police républicaine compte sur la franche collaboration de la population pour la réussite de la campagne de répression des infractions liées au non-respect du code de la route. Elle peut signaler les cas avérés de violences inutiles, de tracasseries et de rançonnements par les canaux habituels : 166 (gratuit) et 21-31-34-81. « Ensemble, policiers et citoyens, œuvrons pour des pratiques policières exemplaires et respectueuses des droits de chacun », ajoute la Police Républicaine.

A.A.A

18 avril 2024 par ,