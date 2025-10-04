samedi, 4 octobre 2025 -

Présidentielle de 2026 au Bénin

Les ambitions de Wadagni pour la jeunesse béninoise




Le candidat de la majorité à l’élection présidentielle de 2026 au Bénin, Romuald Wadagni, a exprimé ses ambitions pour la jeunesse béninoise lors de la cérémonie d’investiture au stade municipal de Parakou, ce samedi 4 octobre 2025.

La jeunesse béninoise est une force sur laquelle le Bénin peut compter pour son développement. Romuald Wadagni, candidat de la majorité présidentielle à l’élections de 2026, a rassuré cette couche de la population lors de la cérémonie de son investiture, ce samedi 4 octobre 2025, à Parakou.

« Jeunes du Bénin, ayez confiance. Près de 70% de nos compatriotes ont moins de 25 ans ; et un Béninois sur deux a moins de 18 ans », a rappelé le candidat rassurant de ce que le Bénin est « l’un des pays les plus jeunes au monde ». « L’avenir appartient à la jeunesse », a-t-il souligné se référant aux jeunes dans les écoles, les universités, et jeunes créateurs, artistes, entrepreneurs, agriculteurs, et tous ces jeunes qui innovent tous les jours dans l’agriculture, la culture, le numérique, etc.

Les ambitions pour la jeunesse Béninoise
Le candidat de la majorité présidentielle à la prochaine élection dit avoir la conviction que chaque jeune béninois porte en lui un immense potentiel que les gouvernants n’ont pas encore fini de « réveiller et de révéler ». Et son ambition, a-t-il fait savoir, est de « transformer l’énergie de chaque jeune en opportunité, transformer les opportunités en réussites et transformer les réussites en dignité. « Chaque jeune béninois doit avoir la chance de réussir, de travailler, de bâtir sa vie dans la liberté et la sécurité », a ajouté le futur président béninois très engagé à bâtir avec la jeunesse Béninoise et pour elle, « un avenir où chaque jeune d’où qu’il vienne, puisse rêver, entreprendre et réussir ».
Avec la jeunesse béninoise, Romuald Wadagni rassure pouvoir écrire une nouvelle page de l’histoire du Bénin ; une histoire qui s’appuie sur des bases solides construites ces dernières années ; et qui permettra à chaque jeune, à chaque famille de bâtir sereinement son avenir. Il a, pour finir, faire la promesse de servir « avec intégrité, courage, et constance ».

F. A. A.

4 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




