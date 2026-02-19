Les ambassadeurs de l’UE sur le chantier de l’hôtel Le Trône à Abomey

Quelques heures seulement après son installation officielle ce jeudi 19 février 2026, le nouveau maire d’Abomey, Franck Kpassassi, une délégation d’ambassadeurs de l’Union Européenne (UE) et Jonas Hantan, ministre conseiller au Tourisme, à la Culture, aux Arts et aux Sports étaient sur le chantier de l’hôtel Le Trône, un projet hôtelier d’envergure appelé à renforcer l’attractivité touristique et économique de la cité royale.

La visite s’inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine historique d’Abomey, notamment les Palais royaux d’Abomey, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Situé à proximité de ces hauts lieux de mémoire du royaume du Dahomey, l’hôtel Le Trône ambitionne de devenir une vitrine moderne de l’hospitalité béninoise.

Présenté comme un établissement de standing international, l’hôtel comprendra des chambres et suites haut de gamme inspirées de l’esthétique royale, un restaurant gastronomique valorisant la cuisine locale et internationale, des bars lounges, ainsi que des espaces bien-être intégrant piscine, hammam et jacuzzi. Le complexe prévoit également des salles de conférence et espaces événementiels destinés aux séminaires, rencontres diplomatiques et grandes réceptions.

L’architecture du projet, pensée autour des symboles royaux et d’un design contemporain, vise à conjuguer identité patrimoniale et standards modernes de confort.

