Les aides d’urgence du Maroc aux Palestiniens atterrissent à El Arich

Deux avions militaires marocains avec à leur bord, des aides humanitaires d’urgence destinées aux populations palestiniennes sont arrivés dans la matinée du mercredi 25 octobre 2023, à l’aéroport El Arich à l’Est de l’Egypte. Ces aides ont été réceptionnées par l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Caire, et son délégué permanent auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi, ainsi que des membres de l’ambassade marocaine.

Conformément aux instructions de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, deux avions militaires transportant l’aide d’urgence du Maroc aux populations palestiniennes ont atterri ce mercredi à El Arich en Egypte. Ils avaient à bord, d’importantes quantités de denrées alimentaires, de produits médicaux et d’eau.

Selon un communiqué de l’Agence marocaine de presse, les cargaisons transportées par ces avions militaires marocains, seront acheminées vers la bande de Gaza via le passage frontalier terrestre de Rafah.

Ces aides selon le délégué permanent de l’ambassadeur du Royaume auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi, témoignent de l’engagement constant de SM le Roi Mohammed VI, en faveur de la cause palestinienne. Tous les services concernés ont été mobilisés pour accélérer la mise en œuvre de cette opération et l’acheminement de ces aides aux Palestiniens, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi, a fait observer Ahmed Tazi. Il a par la suite précisé que les aides humanitaires seront remises au Croissant-Rouge égyptien, qui se chargera de leur acheminement vers les territoires palestiniens en coordination avec les autorités palestiniennes compétentes.

Le délégué permanent de l’ambassadeur du Royaume auprès de la Ligue arabe n’a pas manqué de préciser que l’opération est menée conformément aux arrangements coordonnés avec les autorités égyptiennes, et ce, tenant compte des conditions de sécurité entourant le passage de Rafah.

Ces aides du Royaume du Maroc aux populations palestiniennes fait suite au conflit entre l’Israël et le Hamas.

F. A. A.

25 octobre 2023 par