Les agents du RGPH 5 déjà dans trois communes pilotes

La cartographie censitaire du cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH5) a démarré dans trois Communes pilotes (Cotonou, Parakou et Covè) depuis le 29 août 2023. Les populations de ces communes sont invitées à réserver un accueil chaleureux aux agents de collecte qui seront dans leurs localités dans ce cadre.

Le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) informe du démarrage de la cartographie censitaire du cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH5) dans les communes de Cotonou, Parakou et Covè. L’opération s’étendra progressivement aux soixante-quatorze (74) autres communes du Bénin.

« A cet effet, des agents de collecte, dûment mandatés par l’INStaD, sont déployés dans les villages et quartiers des trois (03) communes pilotes pour collecter un ensemble d’informations relatives aux ménages, structures et infrastructures socio-communautaires (routes, écoles, centres de santé, hôpitaux, etc.) ainsi que leurs coordonnées géographiques. Lesdits agents sont reconnaissables par leurs uniformes estampillés du logotype du RGPH5 et leurs badges personnalisés. Ils sont munis de tablettes dédiées », indiqué le Dg INStaD.

Laurent Hounsa invite « l’ensemble de la population à réserver un accueil chaleureux aux agents de collecte présents dans leurs localités ».

Le Dg rassure de ce que les informations collectées seront traitées en toute confidentialité, dans le strict respect des lois en vigueur en la matière en République du Bénin.

La finalité de la cartographie censitaire est de découper les villages et quartiers de ville en de petites portions appelées Zones de Dénombrement (ZD). Lors de la phase du dénombrement proprement dit, chaque ZD sera affectée à un (1) agent recenseur pour s’assurer que toutes les zones habitées du pays soient couvertes par l’opération.

6 septembre 2023 par