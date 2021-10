Les agents de santé non vaccinés interdits d’accès

Interdiction formelle aux agents de santé de la zone sanitaire Dassa-Glazoué non vaccinés contre le Covid-19 de venir au service. Le Médecin coordonnateur de la zone sanitaire Dassa-Glazoué a adressé à cet effet une correspondance en date du 14 octobre aux médecins chef Dassa, Glazoué et aux chefs postes Dassa-Glazoué.

Tout agent de santé de la zone sanitaire Dassa-Glazoué non vacciné contre le Covid-19 n’est plus autorisé à venir au service à compter du mardi 19 octobre 2021. Jacques Akpovi Houngnonvi invite les médecins-chefs des communes à suivre rigoureusement le respect de cette mesure et rendre compte à la Zone.

A.A.A

