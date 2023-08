Les admissibles au BEPC 2023 mais absents à l’oral et EPS convoqués

Des candidats déclarés admissibles à l’examen du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) session de juin 2023 dans le département de l’Ouémé n’ont pas pris part aux épreuves Orales et d’Education Physique et Sportive (EPS). Une seconde chance leur est accordée ce mercredi 16 août 2023.

Les candidats déclarés admissibles à l’examen du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) session de juin 2023 dans le département de l’Ouémé et absents aux épreuves Orales et d’Education Physique et Sportive (EPS) sont invités à se présenter ce mercredi 16 août 2023 au CEG Djègan Kpèvi à 7 heures précises pour prendre part auxdites épreuves.

LISTE DES CANDIDATS CONCERNES

