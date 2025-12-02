mardi, 2 décembre 2025 -

409 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

115 fonctionnaires de l’Etat

Les admis au concours des Eaux, Forêts et Chasse




La Direction des Eaux, Forêts et Chasse a rendu publique la liste des candidats admis, sous réserve de l’enquête de moralité, au concours de recrutement de 115 fonctionnaires au titre de 2024.

95 candidats ont été déclarés admis au concours de recrutement de 115 fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse. Les candidats admis dans la catégorie des Conservateurs sont conviés, ce mercredi 3 décembre 2025 à 17 heures, au siège de la Direction générale, pour les formalités liées à leur admission au centre de formation militaire.
LISTE

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

2 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Les attributaires de parcelles de la Route des pêches convoqués


28 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Commission d’attribution des parcelles situées le long de la Route (…)
Lire la suite

Renforcer les capacités des relais communautaires sur la GIRE


28 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Partenariat Mondial de l’Eau en Afrique de l’Ouest (GWP-AO), en (…)
Lire la suite

Un centre pénitentiaire moderne en construction à Ouèdo


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin avance dans sa réforme du système pénitentiaire. À Ouèdo dans (…)
Lire la suite

Le Bénin réaffirme son engagement pour le climat


9 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata a pris part du (…)
Lire la suite

Godomey, Zinvié et Ouèdo distingués au Concours "Abomey-Calavi Ville (…)


8 novembre 2025 par Marc Mensah
Les meilleurs arrondissements à l’issue du Concours « Abomey-Calavi (…)
Lire la suite

Ecoliers et enseignants dans l’eau à Vêdoko


7 novembre 2025 par Marc Mensah
À quelques mètres du futur échangeur de Vêdoko, l’école primaire (…)
Lire la suite

La construction de l’échangeur de Vêdoko démarre


28 octobre 2025 par Marc Mensah
Les travaux de construction de l’échangeur Vêdoko à Cotonou ont été (…)
Lire la suite

Cotonou accueille le Sommet Climate Chance Afrique ce 27 octobre


21 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Cotonou accueille les 27 et 28 octobre le Sommet Climate Chance Afrique (…)
Lire la suite

Voici la Cité de 5 hectares qui abrite 16 ministères


21 octobre 2025 par Marc Mensah
Depuis le 1er octobre, la nouvelle cité ministérielle de Cotonou a (…)
Lire la suite

Une aire de jeux moderne à Ouèdo


1er octobre 2025 par Marc Mensah
La Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SimAU) annonce la (…)
Lire la suite

113 blocs de toilettes publiques pour Cotonou


30 septembre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre de son troisième Plan de Développement Communal (PDC) (…)
Lire la suite

La réfection de plus de 16 000 km de routes rurales lancée


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a donné son feu vert ce mercredi, en Conseil des (…)
Lire la suite

Plusieurs infrastructures en construction sur la Route des Pêches


8 septembre 2025 par Marc Mensah
La Route des Pêches continue de se transformer. Dans le cadre de la (…)
Lire la suite

Le Bénin lance son Cadre de financement vert


4 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé, le 3 septembre 2025, le lancement officiel (…)
Lire la suite

La circulation restreinte au poids lourds dès 2026


3 septembre 2025 par Marc Mensah
La circulation des véhicules lourds de transport de marchandises dans (…)
Lire la suite

HAI récompense les lauréats du Slam sur la justice environnementale


16 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le jeu concours Slam sur la justice environnementale, une initiative de (…)
Lire la suite

Des maisons emportées par la mer à Sèyivè (Sèmè-Podji)


11 août 2025 par Marc Mensah
La mer gagne du terrain à Sèyivè, un quartier côtier de la commune de (…)
Lire la suite

Les travaux de protection achevés à Grand-Popo


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Face au phénomène des inondations, les populations de Grand-Popo, (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires