Les activités sportives des usagers interdites dans les écoles

La Direction Départementale des Enseignements Maternel et Primaire (DDEMP/ Littoral), dans une note adressée aux Chefs Régions Pédagogiques et aux Directeurs d’école, a interdit l’utilisation du terrain des écoles par les usagers.

« L’utilisation du terrain des écoles maternelles et primaires publiques pour des activités sportives, (…), est formellement interdite à toutes les personnes étrangères », a indiqué la Directrice Départementale des Enseignements Maternel et Primaire du Littoral dans une note en date du 30 août 2023.

Selon la DDEMP/Littoral, Alphonsine Gansa, il a été constaté que « les toitures de plusieurs salles de classe ont été endommagées sous l’effet des jets de cailloux ou des lancers de ballons à cause des activités sportives qui se déroulent dans les écoles maternelles et primaires publiques aux heures non ouvrables et par des individus non connus ».

Alphonsine Gansa invite les Chefs Régions Pédagogiques, les Directeurs des écoles maternelles et primaires ainsi que les Présidents de l’Association des parents d’élèves à veiller à l’application de ladite mesure.

1er septembre 2023 par