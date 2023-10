Les activités et innovations au programme de la 6e édition

En prélude à la célébration de la 6ème édition la Journée mondiale de l’épargne au Bénin, le comité d’organisation au niveau national du SIF-Groupe, a tenu une conférence de presse, ce jeudi 5 octobre 2023 dans la salle de conférence de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi à Abomey-Calavi. Objectif : annoncer les activités, chronogramme et innovations de cette édition.

Le 31 octobre de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l’épargne (Jme).

Au Bénin, la célébration de cette journée remonte au 31 octobre 2018 grâce au leadership de SIF-Groupe qui, depuis lors, l’a intégrée dans ses activités.

« SIF-Groupe, après cinq bonnes années couronnées de succès sur la Journée mondiale de l’épargne au Bénin, est fière d’annoncer la 6ème édition de cet événement qui sera officiellement lancée dans la commune d’Abomey-Calavi », a déclaré le gérant de SIF-Groupe, Armel Allavo au cours de la conférence de presse, ce jeudi 5 octobre 2023.

Cette édition sera célébrée du 30 au 3 novembre 2023 dans 33 villes du Bénin avec pour innovation principale l’implication des élus communaux, a-t-il poursuivi.

Célébrée pour la première fois au Bénin sous le lead de SIF-Groupe en 2018 dans la ville de Cotonou, la Jme est le plus grand rendez-vous qui promeut l’épargne formelle et plus largement l’éducation et l’inclusion financières des populations.

Le thème retenu pour cette 6ème édition est "L’épargne, pierre angulaire de l’inclusion financière ». Il met, selon le conférencier, l’accent sur le développement de la culture de l’épargne au sein de toutes les communautés, en utilisant des canaux traditionnels et numériques.

Comme à son habitude, SIF-Groupe a prévu plusieurs activités pour cette 6ème édition. Il s’agit entre autres : de la formation des journalistes sur l’inclusion financière, des panels de discussion, et des séances de sensibilisation.

Evoquant l’historique de la Jme et les bienfaits de l’épargne pour un développement durable, Armel Allavo a expliqué que « l’objectif de SIF-Groupe est de faire connaitre la Journée mondiale de l’épargne comme la Journée internationale de la femme ».

« Le 31 octobre doit être une date connue de tout le monde comme le 8 mars », a-t-il insisté en invitant les professionnels des médias à les accompagner dans la sensibilisation et la vulgarisation de cette journée de même que les bienfaits de l’épargne pour tous.

Mieux, l’épargne étant l’un des éléments importants quand on parle d’éducation financière, la Journée mondiale de l’épargne devient une activité qui contribue à l’opérationnalisation de la stratégie nationale d’inclusion financière avec une orientation stratégique dédiée à la promotion de l’éducation financière.

La journée mondiale de l’épargne ou Journée internationale de l’épargne (Jme/Jie) remonte au 31 Octobre 1924 et est célébrée chaque année à la même date. Elle met en avant l’importance, les bienfaits et la nécessité d’économiser de l’argent, pour s’assurer un meilleur niveau de vie et sécuriser l’économie.

La Journée mondiale de l’épargne est devenue le plus grand rendez-vous de promotion de l’épargne au Bénin, depuis son lancement en 2018. Elle promeut l’épargne formelle et plus largement l’éducation et l’inclusion financières des populations. A ce titre, cette 6ème édition est placée sous le thème : << L’épargne, pierre angulaire de l’inclusion financière>>.

La Journée mondiale de l’épargne est une occasion pour mettre en lumière l’importance de l’épargne. A l’occasion de cette conférence de presse, le directeur général de Sif-Groupe a indiqué que l’édition 2023 de la Jme sera officiellement lancée dans la Commune d’Abomey-Calavi et se tiendra du 30 octobre au 3 novembre 2023 dans 33 villes du Bénin.

Les activités qui sont prévues pour le compte de la Jme de cette année 2023 sont, entre autres, les panels, les discussions entre professionnels et acteurs intervenant dans l’écosystème de la finance inclusive, une foire et bien d’autres activités.

<< Au Bénin, cette initiative a vu le jour en 2018, grâce au leadership de Sif-Groupe et progressivement le soutien de tous les acteurs de l’écosystème. Au début de cette aventure, la célébration Jme était limitée à une seule ville notamment Cotonou, marquant ainsi le début d’une tradition qui allait rapidement prendre de l’ampleur, avec à ce jour, plus 30 villes à travers le pays », a précisé Armel Allavo.

J. M.

