Les actions sociales inscrites au Bugdet de l’Etat exercice 2026

Le Budget de l’Etat, gestion 2026 s’établit à 3 783,98 milliards de FCFA. Les dépenses à sensibilité sociale atteignent 1 233,260 milliards de FCFA, soit 42% du budget total, contre 41,5% en 2025. Ces investissements couvrent une large gamme de secteurs, allant de l’éducation à la santé, en passant par l’énergie, l’eau, la justice, le tourisme, la sécurité et bien d’autres. Voici un aperçu des principales actions prévues.

Pour 2026, le gouvernement béninois prévoit une enveloppe de 23,3 milliards de FCFA pour les affaires sociales et la microfinance. Parmi les initiatives phares, le programme GBESSOKE vise à renforcer les capacités productives des ménages vulnérables grâce à des filets sociaux productifs et des transferts monétaires. ​ La construction de centres spécialisés pour les aveugles, les personnes handicapées et les enfants en difficulté est également au programme. ​ Le projet ARCH, qui inclut l’assurance maladie, la formation, le microcrédit et l’assurance retraite, sera étendu pour toucher davantage de bénéficiaires. ​

Santé

Avec un budget de 126,3 milliards de FCFA, le secteur de la santé met l’accent sur la qualité des soins et la lutte contre les maladies prioritaires telles que le paludisme, le VIH/Sida, la tuberculose et les hépatites. ​ La gratuité des soins pour les enfants atteints de paludisme, la césarienne et certaines affections cardiaques sera maintenue. ​ Le gouvernement prévoit également de renforcer les infrastructures hospitalières, de développer la santé numérique et de garantir la disponibilité des produits de santé sexuelle et reproductive. ​

Education

L’éducation bénéficie d’un budget total de 223,4 milliards de FCFA, avec des mesures de gratuité pour les frais d’écolage des apprenants à la maternelle et au primaire, ainsi que pour les filles des séries scientifiques au lycée. ​ Le Programme national d’alimentation scolaire intégré (PNASI) sera étendu à toutes les écoles primaires publiques, avec un volet hygiène et la mise en place de points d’eau dans les écoles. ​Des investissements significatifs sont prévus pour moderniser l’enseignement technique et professionnel, avec la construction de 30 lycées techniques agricoles, 8 écoles des métiers et la spécialisation des lycées techniques existants dans des domaines tels que l’énergie, le numérique et le bâtiment.

Energie et eau​

Le gouvernement alloue 163,1 milliards de FCFA pour améliorer l’accès à l’énergie et à l’eau potable. Les projets incluent la construction de centrales thermiques bicombustibles d’une capacité totale de 240 MW, la construction de centrales solaires photovoltaïques de 125 MW supplémentaires, et l’électrification de nouvelles localités. En matière d’eau potable, les travaux de renforcement des systèmes d’alimentation dans 67 villes non couvertes ou partiellement desservies par la SONEB seront poursuivis. En milieu rural, si le taux de desserte en eau potable a atteint 82,1% en 2024, les efforts se poursuivront pour garantir une couverture universelle. ​

Justice

Un budget de 22,2 milliards de FCFA est dédié au secteur de la justice. Les actions incluent la construction et l’équipement des juridictions et établissements pénitentiaires, la modernisation du système pénitentiaire, et la protection des droits des enfants en conflit avec la loi. Le gouvernement met également l’accent sur l’amélioration des conditions de détention et la réinsertion sociale des détenus. ​

Tourisme, culture et arts​

Avec une enveloppe de 31,4 milliards de FCFA, le secteur du tourisme et de la culture est renforcé. ​ Les projets incluent l’aménagement de stations balnéaires, la modernisation des bibliothèques publiques, et la préservation du patrimoine culturel. ​ Le Fonds de Développement des Arts et de la Culture soutiendra la promotion des œuvres artistiques et littéraires. ​ L’aménagement des sites touristiques et de leurs voies d’accès ainsi que la valorisation des talents dans le secteur culturel sont également au cœur des priorités.

Sécurité et défense

La sécurité publique et la défense nationale reçoivent respectivement 10,3 milliards de FCFA et 28,3 milliards de FCFA. ​ Les priorités incluent la prévention de l’extrémisme violent, la construction d’infrastructures de secours, et le recrutement et la formation des forces armées pour la sécurisation du territoire. Le ministère de la Défense prévoit également des actions pour la santé et le bien-être des personnels des Forces armées béninoises. ​

Numérique et digitalisation ​

Le secteur numérique, avec un budget de 18,9 milliards de FCFA, vise à moderniser les médias publics, déployer l’Internet haut débit, et promouvoir la transformation numérique des collectivités locales. ​ Le projet SMART-GOUV et le développement des usages numériques figurent parmi les initiatives phares. ​

Agriculture, élevage et pêche

Le gouvernement consacre 103,7 milliards de FCFA à l’agriculture, l’élevage et la pêche, des secteurs clés pour la sécurité alimentaire et la croissance inclusive. ​ Les fonds seront utilisés pour développer des infrastructures agricoles, renforcer la mécanisation, et promouvoir des filières prioritaires comme le riz, le maïs, et l’ananas. Des projets spécifiques, tels que le développement de l’aquaculture et la sédentarisation des troupeaux, visent à améliorer la rentabilité des activités agricoles et à garantir la sécurité alimentaire.

Sports et jeunesse ​

Le secteur des sports et de la jeunesse bénéficie d’un budget de 33,7 milliards de FCFA. Le gouvernement prévoit la construction et la réhabilitation de stades dans toutes les communes, l’élargissement des classes sportives en milieu scolaire, et le développement du projet « Jeunesse, Paix et Sécurité ». Ces initiatives visent à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir des loisirs sains. ​

Cadre de vie et transports ​

Avec une enveloppe de 335,3 milliards de FCFA, le gouvernement poursuit le projet Asphaltage pour améliorer les voiries dans plusieurs villes du pays, dont Cotonou, Porto-Novo, et Parakou. Les travaux incluent l’aménagement des espaces verts, l’éclairage public, et le drainage des eaux pluviales. ​ L’objectif est de connecter les 77 chefs-lieux de communes et de dynamiser les économies locales. ​

