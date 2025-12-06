samedi, 6 décembre 2025 -

Budget de l’Etat 2026

Les actions actions sociales dans le numérique et la digitalisation




Le Bénin poursuit sa transformation numérique avec un budget de 18,98 milliards de FCFA dédié au développement des infrastructures numériques et à la modernisation des services publics en 2026. Ces initiatives visent à réduire la fracture numérique et à améliorer l’accès des citoyens aux technologies de l’information.

Le secteur du numérique et de la digitalisation occupe une place centrale dans le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) 2021-2026. Pour l’année 2026, une enveloppe de 18,98 milliards de FCFA est consacrée à des projets sociaux visant à moderniser les médias publics, développer les infrastructures numériques et promouvoir l’accès à l’information de qualité.

Parmi les projets phares, le déploiement de l’Internet haut et très haut débit sur l’ensemble du territoire national, avec un budget de 7,74 milliards de FCFA, permettra de connecter davantage de citoyens et de réduire les disparités numériques. Le projet SMART-GOUV, doté d’un milliard de FCFA, vise à moderniser les services publics grâce à la digitalisation. En outre, 2 milliards de FCFA seront investis dans la transformation numérique des collectivités locales, favorisant une meilleure gestion et un accès simplifié aux services administratifs.

Le secteur des médias bénéficie également d’une attention particulière, avec 6,67 milliards de FCFA dédiés à la modernisation des médias publics, à la télévision numérique terrestre et à la promotion des médias. Ces initiatives visent à garantir un accès équitable à l’information et à renforcer la transparence et la participation citoyenne.

Ces investissements dans le numérique et la digitalisation traduisent l’engagement du gouvernement à faire du Bénin un acteur majeur de l’économie numérique en Afrique, tout en améliorant les conditions de vie de ses citoyens.
M. M.

6 décembre 2025 par Marc Mensah




