Les acteurs postaux outillés à Cotonou pour le développement du e-commerce

Le Bénin abrite depuis, lundi 14 août 2023, le deuxième atelier ORE 3 sur site en Afrique pour les pays francophones dont le Bénin. Cette rencontre technique de haut niveau organisée par l’Union Postale Universelle (UPU) réunit les acteurs postaux de dix-sept (17) pays d’Afrique francophone de même que les cadres des structures partenaires. Elle vise à renforcer les compétences de ces acteurs sur l’efficacité opérationnelle et le développement du commerce électronique afin de mieux répondre aux besoins des consommateurs.

« Efficacité opérationnelle et développement du commerce électronique », c’est le thème du deuxième atelier du projet régional de l’Union Postale Universelle (UPU), (ORE 3) qui se tient depuis le lundi 14 août 2023 à Cotonou, la capitale économique du Bénin.

Cinq (5) jours durant, les acteurs postaux de dix-sept (17) pays francophones d’Afrique dont le Bénin vont être formés sur les indices de suivi afin de rendre le commerce électronique beaucoup plus efficace dans le secteur postal.

Concrètement, cette rencontre va permettre de renforcer les capacités des congressistes sur entre autres : l’analyse régionale et par pays sur les indicateurs opérationnels en Afrique et les indicateurs de performances, la gestion de la qualité, ORE KPI, les outils de gestion de la qualité de l’UPU et la présentation de la gestion du projet ORE 3.

Dans son message, à l’endroit de ses collègues et collaborateurs, Prof Judith Glidja épse Tchiakpè, Directrice Générale de La Poste du Bénin, a indiqué que « l’atelier est organisé afin d’outiller et d’amener tous les acteurs postaux à divers niveaux à mieux répondre aux exigences de la révolution numérique en cours dans le secteur postal ». C’est pourquoi, elle a appelé l’ensemble des invités à participer activement aux travaux afin que les objectifs de l’ateliers soient atteints pour le bonheur des consommateurs.

« Chers délégués, je vous encourage tous à tirer le meilleur parti de ces 5 jours de formation, d’apprentissage, d’échange et surtout de partage d’expériences. Les solutions aux défis du commerce électronique ne viendront pas d’une seule source, mais de la richesse de nos échanges », a -t-elle souligné. Elle a précisé que « le Bénin a été choisi pour abriter ce grand rendez-vous en récompense aux performances réalisées par La Poste du Bénin au cours de l’année 2022.

La représentante de l’UPU, Mme Léolinda Dieme, évoquant les enjeux de la formation, s’est réjouie de la participation de l’Union Postale Universelle à ladite rencontre qui vient renforcer la présence de l’Union Postale Universelle dans les pays africains. « Cette participation nous permet effectivement de mener une action conjointe efficace et de rassembler l’ensemble des acteurs qui tournent et gravitent autour de l’action de la Poste et du secteur postal », a-t-elle souligné. Elle a saisi l’occasion pour saluer les efforts du gouvernement de la Rupture dans la promotion du numérique dans tous les secteurs d’activités au Bénin.

Le Secrétaire exécutif de la conférence des Postes des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CPEAO), Adama Diouf, a aussi abondé dans le même sens. Il a salué et félicité le Président Patrice Talon pour sa détermination à réaliser l’inclusion numérique au Bénin.

C’est le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances, M. Bienvenu Alban Mensah, représentant du Ministre d’État Romuald Wadagni, qui a officiellement lancé les travaux du deuxième atelier ORE 3 sur site en Afrique pour les pays francophones.

Dans son discours d’ouverture, il a axé son intervention sur le rôle du e-commerce dans l’économie mondiale. « Le commerce électronique joue un rôle crucial dans l’économie mondiale. Il transcende les barrières géographiques, offrant des opportunités sans précédent pour les entreprises », a déclaré le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances.

En insistant sur le fait qu’il urge de développer des pratiques et stratégies innovantes pour relever les défis du commerce électronique dans le secteur postal, M. Bienvenu Alban Mensah a souhaité que l’atelier soit fructueux.

Les travaux prennent fin vendredi 18 août 2023.

J.M.

14 août 2023 par