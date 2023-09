Les acteurs du privé s’imprègnent des opportunités d’investissement dans le secteur tourisme

Les opportunités d’investissement et les mesures spécifiques de soutien aux projets dans le secteur du tourisme ont été présentés aux acteurs du monde économique. C’est à l’occasion d’une rencontre d’échanges organisée par l’Agence béninoise pour le développement du tourisme, jeudi 14 septembre 2023, au Palais des Congrès de Cotonou.

Le gouvernement béninois a entrepris depuis 2016 la réalisation d’un vaste programme de développement touristique. Au cours d’une rencontre d’échanges sous le thème « Tourisme Destination Bénin : De la vision à la réalité », le niveau d’évolution des chantiers touristiques ouverts par le gouvernement a été présenté aux acteurs du monde économique. L’objectif est d’informer, de sensibiliser et surtout d’impliquer ces acteurs dans la dynamique de développement en cours. « Dans son Programme d’actions 2016-2021 puis 2021-2026, le gouvernement a clairement défini sa vision, celle de : faire du Bénin une destination de référence en Afrique de l’Ouest dans le respect de la préservation du patrimoine culturel et naturel ; doubler d’ici 2030 la contribution du tourisme au Produit Intérieur Brut ; atteindre les 2 millions de touristes par an d’ici 2030 à travers la mise en œuvre des projets phares », a indiqué le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Selon Jean-Michel Abimbola, de 2016 à ce jour, les principaux leviers sont activés, notamment la diversification des offres culturelles et touristiques ; le renforcement du parc hôtelier ; l’amélioration progressive de l’environnement des affaires pour l’investissement privé touristique ; le développement du pôle formation technique et professionnelle. À cela s’ajoutent le déploiement de nouveaux dispositifs de production et de diffusion de contenus attractifs sur le Bénin ; la restructuration et la densification de l’agenda évènementiel ; la montée en puissance des services d’accompagnement pour le secteur, c’est-à-dire le numérique, la santé, la sécurité etc. ; et la modernisation du cadre de vie et des infrastructures routières. À en croire le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, la vision du gouvernement, alliant authenticité, densité et qualité permettra au pays d’atteindre ses objectifs pour un développement durable.

Pour le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, le secteur du tourisme constitue un terreau précieux pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises, la création de richesse et d’emploi. « Les chefs d’entreprises artisanales et moi-même, sommes disponibles pour accompagner les efforts des autorités en charge du secteur du tourisme afin de faire rayonner notre pays », a affirmé Modeste Kérékou.

Dans son intervention, le directeur général de l’Agence béninoise pour le développement du Tourisme, Willy Rosier a présenté le secteur du tourisme comme un moteur important de la croissance économique. Les secteurs d’investissement permettant de développer l’offre touristique, informe-t-il, sont entre autres les commerces alimentaires (supérettes, boulangeries etc.) ; les services (bureaux de poste, distributeurs de billets, location de voiture, de vélo), hébergements ; restauration etc.

Des mesures spécifiques de soutien aux projets

Le gouvernement du président Patrice Talon a pris des mesures pour faciliter la réalisation des projets dans le secteur du tourisme à travers la loi de finances et le Code des investissements au Bénin. Selon le directeur Général de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations, le régime des investissements spécifiques prévoit une exonération totale des droits et taxes d’entrée au cours de la phase d’investissement. « Il est prévu un régime de franchise douanière pour les infrastructures et équipements à usage touristique (hôtellerie, restauration, divertissement, centre de formation) », a signalé Laurent Gangbès. Il s’est réjoui de la mise en œuvre du projet GDIZ (Zone industrielle de Glo-Djigbé) qui aujourd’hui, est un succès sur le plan industriel mais également sur le plan touristique. « Il n’y a pas ce jour où nous ne recevons pas une demande pour visiter la zone industrielle de Glo Djigbé. Il est important d’intégrer dans les opportunités d’investissements que vous pourrez avoir, cette dimension de tourisme industriel. Pensez aux activités à développer autour de la zone industrielle », a ajouté le directeur général de l’APIEx.

Le développement touristique passe par la construction d’infrastructures d’envergure à forte valeur ajoutée. Souayibou Variassou de l’Agence nationale des Patrimoines touristiques ; William Codjo de l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC) et la directrice du développement touristique Faizath Kora ont présenté aux acteurs du monde économique, les grands projets dans le secteur et la structuration des opérateurs publics touristiques. Les projets du programme d’aménagement urbain, de cadre de vie et ceux relatifs aux infrastructures routières ont été également exposés. Les autorités en charge du secteur du tourisme ont apporté des réponses aux questions posées par les acteurs. Ces derniers sont appelés à accompagner les actions du gouvernement pour hisser le Bénin au rang des destinations prisées.

Akpédjé A. Ayosso

