Les acteurs du marché financier de l’UEMOA célèbrent l’excellence à Cotonou

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a organisé les 29 et 30 avril 2025, la 6ème édition des BRVM Awards au Sofitel Cotonou Marina & Spa.

Ce rendez-vous annuel majeur du marché financier régional de l’UEMOA a réuni près de 300 participants venus des huit pays membres, des régulateurs, des structures et acteurs clés du secteur financier ainsi que de nombreuses personnalités de haut niveau.

Cette édition a été placée sous le parrainage du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances du Bénin, Monsieur Romuald WADAGNI et avait pour thème stratégique : « Cession des parts de l’État dans les entreprises publiques : instrument de promotion de

l’actionnariat populaire et de financement de l’économie nationale ».

La rencontre a bénéficié du soutien du Partenaire officiel, le Groupe InTouch, et a été marquée par deux jours de panels et tables rondes qui ont permis aux participants d’échanger sur les enjeux des privatisations en Afrique, de l’actionnariat populaire, d’innovation et de l’éducation financière en vue du développement des marchés de capitaux africains.

Lors de son allocution de bienvenue, Dr. Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM, a réaffirmé l’engagement de l’institution à promouvoir l’actionnariat populaire et l’inclusion financière comme leviers essentiels pour un développement économiqueinclusif et durable de l’UEMOA.

Le Président du Conseil d’Administration, Dr Parfait KOUASSI, a saisi l’occasion pour remercier tous les acteurs et partenaires du marché pour leur accompagnement.

Dans son allocution d’ouverture, le Ministre d’Etat Romuald WADAGNI a souligné la nécessité de bien préparer en amont les entreprises qu’elles soient dans le secteur marchand ou non marchand. Il a fait un appel à l’action en souhaitant que des recommandations fortes sortent de la rencontre de Cotonou ainsi que l’élaboration d’un Livre Blanc.

Une Conférence Spéciale a été animée par Monsieur Emmanuel Koffi AHOUTOU, Ministre, Directeur de Cabinet du Vice-Président de la République et Président du Comité de Privatisation de Côte d’Ivoire, au cours de laquelle il a partagé avec les participants, « l’expérience ivoirienne en matière de privatisation et les enseignements tirés pour les finances publiques ».

Distinction des lauréats

Lors du dîner de gala de clôture, les Lauréats des BRVM Awards 2025, ci-après, ont été distingués :

• Société Cotée de l’année : Société Générale Côte d’Ivoire

• Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) de l’année : CGF Bourse

• Société de Gestion des OPC (SGO) de l’année : NSIA Asset Management

• Opération de l’année – Obligations : Emprunt Obligataire « État du Sénégal 6,25% 2024-

2029 »

• Opération de l’année – Actions : IPO Loterie Nationale du Bénin

• Opération innovante de l’année : BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031

• Média financier de l’année : Sika Finance

Un Grand Prix d’Honneur et des Prix spéciaux ont également été décernés :

• Grand Prix d’Honneur : SEM. Patrice TALON, Président de la République du Bénin, en reconnaissance de son leadership visionnaire et de son engagement constant en faveur du développement économique du Bénin et sa vision pour l’émergence d’un marché financier régional solide, inclusif et résolument tourné vers l’avenir

• Prix Spécial : M. Romuald WADAGNI, Ministre d’État, Ministre de l’Économie et des Finances, en charge de la Coopération du Bénin, pour son leadership et son engagement visionnaire en faveur du développement de notre marché financier régional de l’UEMOA et en reconnaissance de son action décisive dans l’admission à la cote de la BRVM de deux entreprises béninoises, la Loterie Nationale du Bénin (LNB) et la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce du Bénin (BIIC),

• Prix Spécial : la SGI EDC Investment Corporation (EIC), pour sa contribution remarquable à l’admission à la cote de la BRVM des trois dernières entreprises : ORANGE Côte d’Ivoire, la Loterie Nationale du Bénin et la Banque Internationale pour l’Industrie du Bénin (BIIC).

Ces récompenses honorent les institutions financières et entreprises ayant contribué significativement à la performance de l’espace boursier de UEMOA en 2024. La BRVM remercie chaleureusement ses partenaires pour leur précieux soutien qui ont largement contribué à la réussite de cette 6ème édition.

