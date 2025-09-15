lundi, 15 septembre 2025 -

Libre circulation des produits agropastoraux dans l’espace CEDEAO

Les acteurs du commerce transfrontalier sensibilisés sur le certificat phytosanitaire

(Éliminer les tracasseries liées aux échanges de produits agropastoraux)




La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé, vendredi 12 septembre 2025, en partenariat avec l’Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation (institution spécialisée de la CEDEAO), un atelier de sensibilisation des acteurs du commerce transfrontalier sur le certificat phytosanitaire harmonisé et autres dispositions communautaires facilitant le commerce intra-régional des produits agro-sylvo-pastoraux. Cet atelier s’inscrit dans le cadre du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (PRSA/FSRP), soutenu par la Banque Mondiale.

Sensibiliser les acteurs du commerce transfrontalier sur le certificat phytosanitaire harmonisé afin de réduire, voire éliminer les obstacles/tracasseries aux échanges de produits agropastoraux. C’est l’objectif de cet atelier de sensibilisation ayant réuni les autorités, représentants d’association et parties prenantes au commerce transfrontalier. Dans son mot d’ouverture, Razack Yessoufou, représentant de la CCI Bénin et coordonnateur du Projet facilitation du commerce transfrontalier a salué les efforts réalisés par la CEDEAO pour optimiser le commerce en Afrique de l’Ouest et réduire les obstacles qui limitent les échanges intra-communautaires. « La CCI Bénin ne ménagerait aucun effort pour accompagner cette dynamique. Que ce soit au Bénin ou un peu partout dans la CEDEAO, c’est le secteur privé qui est au cœur de l’activité économique. C’est le secteur privé qui crée la richesse », a déclaré Razack Yessoufou.

Le certificat phytosanitaire fait référence à l’état phytosanitaire de végétaux ou produits végétaux destinés à l’exportation ou à la réexportation. Il engage les Etats de reconnaître le droit de protéger la vie humaine, animale, végétale ou la santé, tout en évitant les barrières techniques non-nécessaires au commerce. « Un produit inspecté au Bénin selon les règles de l’art et qui est sanctionné par la délivrance d’un certificat ne devrait pas être sujet à contradiction dans un autre pays, tout simplement parce qu’on se sera accordé sur la procédure de faire et sur le document à fournir. C’est cet exercice qui a été fait ces deux à trois dernières années et a abouti à l’adoption du certificat phytosanitaire harmonisé », a expliqué Justin Bayili, consultant à la commission de la CEDEAO.

L’atelier de sensibilisation s’inscrit dans le cadre du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (PRSA/FSRP), soutenu par la Banque Mondiale. La 3e composante de ce programme est axée sur l’harmonisation des politiques commerciales régionales agricoles et les questions critiques de résilience du système alimentaire. « Par rapport à l’harmonisation des politiques commerciales, il y a le guide sanitaire d’inspection et le certificat phytosanitaire harmonisé. Il y a six pays qui ont déjà bénéficié de cet appui en termes de formation sur le guide phytosanitaire harmonisé et de sensibilisation des acteurs sur le certificat phytosanitaire. Le Bénin est le 7e pays », a affirmé Daouda Coulibaly, Adjoint au coordonnateur du FSRP.

Vue partielle des participants

Le secrétaire général de la section béninoise de l’Association Ouest-Africaine du Commerce Transfrontalier des Produits Agro-Sylvo-Pastoraux et Halieutiques (AOCTAH), Moussilou Yessoufou a souligné les défis réels auxquels font face les transporteurs et commerçants au quotidien. Il cite entre autres les prélèvements illicites, les contrôles répétés le long des corridors, les pertes de temps sur les corridors et au niveau de la traversée des frontières. L’harmonisation du certificat phytosanitaire est une avancée majeure dans l’espace CEDEAO. « C’est un instrument qui vient renforcer ce que nous avons mis en place. Un document qui est émis par un pays doit normalement être reconnu par l’autre pays », a soutenu Moussilou Yessoufou. Selon lui, il ne devrait pas avoir un double contrôle des produits agro-Sylvo-Pastoraux et halieutiques. « Ce sont des produits périssables et on devrait travailler à faire que la célérité existe dans l’acheminement de ces produits. C’est à ça que nous nous travaillons », a ajouté Moussilou Yessoufou.

La séance a permis d’échanger sur l’ampleur des obstacles et tracasseries aux échanges transfrontaliers et sur le mécanisme de reconnaissance mutuelle et utilisation correcte du certificat phytosanitaire harmonisé. À l’issue de cet atelier, des recommandations et mesures pertinentes de lutte contre les obstacles techniques au commerce ont été formulées. Avec la mise en œuvre effective du certificat phytosanitaire harmonisé, la CEDEAO espère lever un verrou majeur à la libre circulation des produits agropastoraux et renforcer l’intégration économique sous-régionale.

Akpédjé Ayosso

15 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




