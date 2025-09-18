jeudi, 18 septembre 2025 -

SéNaMif 2025

Les acteurs de la microfinance d’Afrique à Cotonou dès lundi




La Semaine nationale de la microfinance (SéNaMif) démarre, lundi 22 septembre 2025, au Palais des congrès de Cotonou. L’annonce a été faite, mercredi 17 septembre, par Brice R. DANSOU, directeur général de la microfinance lors d’un point de presse.

L’édition 2025 du SéNaMif, c’est du 22 au 25 septembre prochain au Palais des congrès de Cotonou. Lors du point de presse qui a annoncé l’évènement ce mercredi 17 septembre, le directeur général de la microfinance a insisté sur l’importance de cette rencontre qui va rassembler environ 300 participants d’une vingtaine de pays d’Afrique et d’ailleurs. Il s’agira d’après Brice R. DANSOU, de réfléchir aux enjeux de la finance inclusive face aux défis climatiques et sécuritaires.
La chargée d’affaires de l’ambassade du Luxembourg et la présidente du CA/APSFD ont salué cette initiative du gouvernement béninois. Elles ont réaffirmé leur engagement à accompagner le secteur et invité les acteurs de la microfinance, les consommateurs et le grand public à une mobilisation massive pour le succès de cette édition.

F. A. A.

18 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Prof Charlemagne IGUE, nouveau recteur de l’UAC


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après avis du Conseil national de l’éducation (CNE), le gouvernement a (…)
Lire la suite

Ce qu’il faut savoir sur le nouveau fonds pour les communes


17 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement change d’approche dans le financement des communes. (…)
Lire la suite

ORIADE BUILDING SARL condamnée à payer plus de 12 millions FCFA


17 septembre 2025 par Marc Mensah
Pour des travaux non exécutés, la société ORIADE BUILDING SARL a été (…)
Lire la suite

Des journalistes de l’UEMOA en formation à Cotonou


15 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Cotonou accueille une session de formation des journalistes des États (…)
Lire la suite

Les journalistes de l’UEMOA font escale à L’Économiste du Bénin


15 septembre 2025 par La Rédaction
En prélude à la session de renforcement des capacités organisée à leur (…)
Lire la suite

Le Bénin n’est pas un pays très endetté (Blaise Ahouantchédé)


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Contrairement à ce que pensent certains acteurs, le Bénin selon Blaise (…)
Lire la suite

WINOVO SARL agréée pour le recyclage de ferrailles d’aluminium à Sèmè-Podji


10 septembre 2025 par Marc Mensah
La société WINOVO SARL a été admise au régime B du Code des (…)
Lire la suite

Le Bénin table sur une croissance de 7,5 % en 2026


10 septembre 2025 par Marc Mensah
Le projet de loi de finances pour la gestion 2026 table sur une (…)
Lire la suite

MTN facilite l’accès aux Smartphones avec une nouvelle offre


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au Bénin, l’opérateur GSM, MTN accorde désormais la possibilité à tous (…)
Lire la suite

Le projet du budget de l’Etat passe à 3 783,984 milliards de FCFA


10 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le gouvernement s’est réuni en Conseil des ministres ce 10 septembre. (…)
Lire la suite

Le marché Dantokpa délocalisé en janvier 2026


9 septembre 2025 par Marc Mensah
L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) a dévoilé, ce 9 (…)
Lire la suite

Des millions en jeu chaque mercredi d’octobre !


9 septembre 2025 par Marc Mensah
La Tranche Commune Entente 2025 débarque à Lomé au TOGO ! Chaque (…)
Lire la suite

Un million de m³ de gaz naturel déjà fournis aux industries


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au Bénin, la première station de décompression de gaz naturel implantée (…)
Lire la suite

Les opportunités d’investissement à la GDIZ en lumière au Japon


2 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de l’Exposition universelle Osaka 2025, le Bénin a (…)
Lire la suite

Reprise des forages sur le champ Sèmè, un défi économique majeur pour (…)


1er septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Après 27 ans d’arrêt, le Bénin relance son exploitation pétrolière avec (…)
Lire la suite

GDIZ à l’honneur au Benin Business Forum 2025 à Osaka


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville d’Higashi-Osaka au Japon accueille, ce jeudi 28 août 2025, un (…)
Lire la suite

L’Asie, premier client à l’exportation du Bénin


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le volume des exportations du Bénin vers le marché asiatique en 2024, (…)
Lire la suite

Le nouveau marché de Ouando s’ouvre avant décembre


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les travaux de construction du nouveau marché de Ouando, dans le 5e (…)
Lire la suite




