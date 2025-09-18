Les acteurs de la microfinance d’Afrique à Cotonou dès lundi

La Semaine nationale de la microfinance (SéNaMif) démarre, lundi 22 septembre 2025, au Palais des congrès de Cotonou. L’annonce a été faite, mercredi 17 septembre, par Brice R. DANSOU, directeur général de la microfinance lors d’un point de presse.

L’édition 2025 du SéNaMif, c’est du 22 au 25 septembre prochain au Palais des congrès de Cotonou. Lors du point de presse qui a annoncé l’évènement ce mercredi 17 septembre, le directeur général de la microfinance a insisté sur l’importance de cette rencontre qui va rassembler environ 300 participants d’une vingtaine de pays d’Afrique et d’ailleurs. Il s’agira d’après Brice R. DANSOU, de réfléchir aux enjeux de la finance inclusive face aux défis climatiques et sécuritaires.

La chargée d’affaires de l’ambassade du Luxembourg et la présidente du CA/APSFD ont salué cette initiative du gouvernement béninois. Elles ont réaffirmé leur engagement à accompagner le secteur et invité les acteurs de la microfinance, les consommateurs et le grand public à une mobilisation massive pour le succès de cette édition.

