Les acteurs communaux s’approprient le SYCOREF

Les acteurs de la chaîne des dépenses publiques au niveau local à savoir les Directeurs/Responsables des Affaires Administratives et Financières (DAAF/RAAF) et les Personnes Responsables des Marchés Publics (PRMP) des soixante-dix-sept (77) communes de la République du Bénin sont en atelier de formation du lundi 16 au lundi 23 janvier 2023 sur le Système de Costing par le Référentiel (SYCOREF).

Plusieurs ateliers de formation sont organisés depuis le lundi 16 au lundi 23 janvier 2023 dans la salle de réunion de la Direction nationale du Contrôle financier pour permettre aux acteurs communaux de la chaîne des dépenses publiques une meilleure appropriation du Système de Costing par le Référentiel (SYCOREF).

Au lancement des ateliers à la salle de réunion de la Direction nationale du Contrôle financier, Aristide Aboyi Edah Sohou, Directeur national du Contrôle financier (DNCF) a invité les participants à l’assiduité, la concentration et l’implication effective aux travaux.

Le DNCF a souhaité que les acteurs communaux collaborent avec les services de la Direction nationale du Contrôle financier pour permettre une meilleure exécution du budget exercice 2023.

A propos de SYCOREF : Système de Costing par le Référentiel est une application web mise en place par le Ministère de l’Economie et des Finances, garant de la bonne gestion des finances publiques. Il se veut un outil d’aide à la planification budgétaire qui tire en grande partie sa source des données du Répertoire des Prix de Référence et contribue ainsi à la fiabilité des prévisions budgétaires et à la sincérité du coût de la commande publique. Il a été rendu obligatoire à toutes les administrations publiques à travers la lettre circulaire n°3094-c/MEF/DC/SGM/DSI/DNCMP/ DNCF/SP du 21 novembre 2022.

Le SYCOREF permet une gestion fluide à travers la génération automatique des Plans de Travail Annuel (PTA), des Plans de Passation des Marchés Publics (PPMP) et une meilleure évaluation des activités.

M. M.

18 janvier 2023 par ,