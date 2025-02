Les acteurs clés et l’OIT posent les bases d’un travail domestique décent au Bénin

L’atelier de lancement et de consultation des acteurs clés de l’initiative TRADOM (Travail domestique décent au Bénin) s’est tenu du 21 au 22 février 2025 à Cotonou. Il a réuni des membres du gouvernement ; des représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs du Bénin, d’agences onusiennes ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Fruit de la coopération entre le gouvernement béninois, les syndicats, les employeurs, et l’Organisation Internationale du Travail (OIT), l’initiative TRADOM (Travail domestique décent au Bénin) vise à identifier et lever les obstacles entravant l’accès des travailleurs domestiques à leurs droits fondamentaux.

TRADOM a été lancé, jeudi 21 février 2025 lors d’un atelier de consultation des acteurs clés associés à sa mise en œuvre.

La date de lancement coïncidant avec la célébration de la Journée Mondiale de la Justice Sociale, Jean-Marie Kacabo, représentant de la Directrice du bureau pays de l’OIT à Abidjan, a rappelé l’importance de cette journée et a souligné que la justice sociale est essentielle pour la paix et la stabilité mondiales. Selon l’OIT, la justice sociale garantit une répartition équitable des ressources et des droits, ce qui est crucial pour les travailleurs domestiques. L’initiative, précise le représentant de la Directrice du bureau pays de l’OIT à Abidjan, vise à améliorer les conditions de travail des travailleurs domestiques afin qu’ils exercent l’activité dans la dignité et soient protégés contre les aléas de la vie. « Bien que les travailleurs et travailleuses domestiques jouent un rôle fondamental dans l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des familles, ils restent les plus précaires du secteur. Ils et elles gagnent en moyenne 50% d’au moins que les autres travailleurs de l’économie du soin et ont un accès très limité à la protection sociale, au contrat formel, à l’assurance maladie et aux droits à la retraite », a-t-il déploré.

Aminatou Sar, Coordonnatrice Résidente du Système des Nations-Unies au Bénin, a pris la parole pour souligner que l’initiative Tradom s’inscrit dans les valeurs fondamentales des Nations Unies : le dialogue, la coopération et la recherche d’une prospérité partagée. « (… Il est de notre responsabilité collective d’apporter des réponses concrètes aux défis auxquels sont confrontés les travailleurs domestiques », a-t-elle exhorté.

Pierrette Videgla, présidente du Réseau National des Travailleurs Domestiques du Bénin, a exprimé l’engagement de son organisation à accompagner l’initiative.

De son côté, Moudassirou Bachabi, représentant des centrales syndicales, a souligné l’importance de ce projet pour l’amélioration des conditions de travail des travailleurs domestiques. Il a également insisté sur la nécessité d’inclure cette question dans l’agenda du dialogue social au Bénin.

Albin Féliho, président de la Confédération Nationale des Employeurs du Bénin, a salué l’initiative, tout en reconnaissant les défis liés à la formalisation des travailleurs domestiques. Selon lui, il est crucial de trouver un équilibre entre la protection des travailleurs et la soutenabilité des obligations pour les employeurs. Il a réaffirmé l’engagement des employeurs à soutenir l’initiative et à proposer des solutions réalistes.

C’est le même engagement du côté du Patronat béninois, selon Marlyse HOUNON, Représentante du Président du Conseil National du Patronat du Bénin (CNP Bénin).

Le gouvernement béninois, à travers les ministères des Affaires sociales et du Travail, a exprimé son soutien total à cette initiative. La ministre Adidjatou Mathys a rappelé que la protection des travailleurs domestiques est l’une des priorités du gouvernement.

La Ministre du travail a saisi l’occasion pour rappeler l’engagement du Bénin à accélérer le processus de ratification de la Convention n°189 de l’OIT pour une meilleure intégration des travailleurs domestiques dans l’économie formelle.

M. M.

22 février 2025 par ,