Les acquéreurs de la "Cité vie Nouvelle" invités à l’AJE

COMMUNIQUE DE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT

Dans le cadre de la formalisation des titres présomptifs de propriété en vue de l’établissement de titres fonciers individuels et suite aux opérations de recensement, l’Agent Judiciaire de l’Etat, agissant pour le compte de l’ex-Banque Béninoise pour le Développement (ex-BBD), a l’honneur d’inviter les acquéreurs de villas et d’appartements à la « Cité Vie Nouvelle » à venir déposer leur dossier, conformément à la fiche de renseignements, à l’annexe de l’Agence Judiciaire de l’Etat sise à Akpakpa, Cotonou, dans la rue pavée de l’ex-SONICOG menant à la Cité “Vie Nouvelle” les jours ouvrables, du lundi 05 mai au vendredi 27 juin 2025, de 08 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

L’Agent Judiciaire de l’Etat invite également ceux des acquéreurs qui ont déjà transmis leur dossier à l’Agence Judiciaire de l’Etat à venir aux lieu, dates et heures ci-dessus pour confirmation.

Les intéressés ou leurs ayants-droit s’adresseront au secrétariat sis dans l’enceinte de l’annexe, munis des pièces demandées et d’un cartable à rabat.

