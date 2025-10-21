Les Z’aperos des entrepreneuses, le pont entre les femmes de la diaspora et du Bénin

Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille dès le vendredi 24 octobre 2025, les Z’aperos des entrepreneuses, un creuset d’échanges et de partage d’expériences entre les entrepreneures culturelles de la diaspora et celles vivant au pays. La Promotrice, Chrystelle FAGBOHOUN, l’Ambassadrice de l’Association la Power Woman family International, Léonide GAUTHE, Carole da SILVA, entrepreneure culturelle, et le Directeur général de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC), William CODJO, ont annoncé l’évènement lors d’une rencontre avec la presse ce lundi 20 octobre 2025.

« Power Woman ici et ailleurs : Célébrer les femmes de la diaspora et de l’Afrique », c’est la thématique au cœur des Z’aperos des entrepreneuses qui aura lieu à Cotonou, du 24 au 25 octobre 2025. L’évènement sera l’occasion pour les entrepreneures culturelles, les experts de la promotion du genre et les acteurs institutionnels, de mener une réflexion stratégique sur la valorisation, le financement et le rayonnement des initiatives portées par les femmes africaines et de la diaspora. Trois activités phares vont marquer l’édition 2025. Il s’agit selon Chrystelle FAGBOHOUN, du Cotonou Afro Business Expo qui va regrouper les femmes entrepreneures de la diaspora et celles du Bénin ; occasion pour elles de présenter leurs produits et services. Dans la soirée, les femmes méritantes seront célébrées au cours de la soirée de gala. Le lendemain matin, samedi, un club business est prévu au Novotel pour permettre aux femmes entrepreneures de faire du réseautage et d’organiser des rencontres Be to Be afin de favoriser le brassage souhaité avec la diaspora et l’Afrique, pour des collaborations futures, a expliqué la promotrice.

William CODJO, directeur général de l’ADAC a expliqué les trois raisons principales qui motivent le soutien de l’agence qu’il dirige à l’évènement. Les Z’aperos des entrepreneuses à l’en croire, s’inscrivent dans l’une des missions de l’ADAC, celle qui consiste à promouvoir l’économie dans le secteur des arts et de la culture, et faire en sorte que la culture béninoise permette de produire non seulement ses acteurs, mais également des revenus. Il s’agira de mettre en valeur le travail de création des artistes, le porter sur le marché pour en faire des produits vendables sur un marché solvable. La 2e raison d’après les explications du Directeur général relève du fait que l’ADAC a pris l’initiative de susciter des vocations de femmes dans le domaine de l’entreprenariat culturel. Ce qui a conduit à l’élaboration d’un programme important avec la Belgique et visant à former des coachs qui vont accompagner les personnes qui désirent entreprendre dans le domaine des arts et de la culture. Etant donné que les Z’aperos des entrepreneuses s’appuient sur la diaspora, l’ADAC selon son directeur général, a besoin de cet « apport diasporique » pour appuyer des initiatives qui se prennent au niveau du pays.

L’idée de créer les Z’aperos des entrepreneuses est née de la participation de Chrystelle FAGBOHOUN, aux rencontres mensuelles organisées par Carole da SILVA pour le compte des femmes entrepreneuses de la diaspora de la France et de Montréal. Motivée par la détermination de ces femmes à revenir au pays, elle dit avoir pris l’initiative pour permettre aux femmes qui sont restées au pays, de profiter des expériences des femmes de la diaspora.

F. A. A.

21 octobre 2025 par ,