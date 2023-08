Le Directeur général de la Police républicaine, Soumaïla Yaya, a invité les personnels des unités de la Police républicaine telles que Cmi2, le Cmi3, et les pelotons de surveillance et appui à se mettre en état d’alerte n°3 à compter du jeudi 3 août 2023. C’est à travers un message-radio-porté adressé au Centre de prévention de la gestion des crises, au directeur de la sécurité publique et au commandement central des unités territoriales.

4 août 2023 par ,