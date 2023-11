Les USA aux cotés des pays africains pour renforcer la lutte contre le terrorisme

L’Envoyé spécial adjoint du Département d’État des États-Unis pour la Coalition mondiale contre Daech, Ian McCary, a animé ce jeudi 16 novembre 2023 une conférence de presse avec l’Ambassadeur des États-Unis, Brian Shukan. Les échanges ont porté sur la réunion du Groupe de réflexion Afrique de la Coalition mondiale pour vaincre Da’esh/ISIS tenue le 15 novembre à Cotonou, au Bénin.

Une délégation américaine conduite par Ian McCary, envoyé spécial adjoint du Département d’État des États-Unis contre Daesh a pris part à Cotonou à la réunion du Groupe focal de réflexion pour l’Afrique (Affg) de la Coalition mondiale pour vaincre Da’esh/ISIS. C’est la deuxième réunion tenue après celle de mars 2023 à Niamey. Selon Ian McCary, les discussions se sont axées sur les efforts de lutte contre le terrorisme en cours dans la région. Il a été question d’explorer les possibilités d’un soutien supplémentaire axé sur la sécurité civile pour contrer la menace de Da’esh/ISIS.

L’envoyé spécial adjoint du Département d’État des États-Unis contre Daesh informe que le Groupe de réflexion Afrique de la Coalition mondiale pour vaincre Da’esh/ISIS limite son action aux quatre piliers du plan d’action. Il s’agit de renforcer et améliorer la sécurité des frontières, la collecte biométrique et les capacités de preuve sur le champ de bataille ; de lutter contre la propagande de Da’esh/ISIS, les efforts de recrutement et le renforcement de la résilience des communautés ; d’améliorer la capacité des membres de la coalition à réduire l’utilisation par Da’esh/ISIS de financements illicites ; et contrer les influences malveillantes qui affaiblissent les efforts de lutte contre le terrorisme. « Nous avons discuté avec nos partenaires, des stratégies que nous allons mettre en œuvre pour pouvoir exécuter ces quatre différents aspects de notre plan d’action », a confié Ian McCary.

La délégation américaine a aussi échangé avec des partenaires engagés dans des initiatives régionales ou qui les dirigent telles que le G-5, la Coalition pour le Sahel, le Processus d’Aqaba. L’objectif est de voir comment ces initiatives régionales peuvent compléter les efforts de lutte contre Da’esh/ISIS en Afrique de l’Ouest. Lors de la réunion, les participants des pays membres se sont aussi penchés sur les besoins en matière de sécurité. Ils se sont assurés de l’alignement de l’assistance pour la lutte contre le terrorisme sur leurs priorités. A en croire l’envoyé spécial adjoint du Département d’État des États-Unis contre Daesh, le Bénin joue un rôle très important dans le groupe focal de réflexion pour l’Afrique.

A propos du groupe Affg de la Coalition mondiale contre Daesh

Le groupe de réflexion Afrique (AFFG) de la coalition mondiale pour vaincre Daesh a été lancé en décembre 2021 pour répondre à la menace croissante de Da’esh/ISIS et leurs affiliés en Afrique subsaharienne. Il se coordonne avec d’autres groupes de travail et organisations multilatérales pour garantir une approche globale. La première réunion tenue en mars 2023 à Niamey a permis aux pays membres africains de la Coalition mondiale de discuter de la situation en matière de sécurité et des mesures à prendre pour mieux relever les défis posés par le terrorisme.

La Coalition mondiale pour vaincre Daesh a été créée en 2014 avec pour objectif de parvenir à la défaite de l’Etat islamique (Daesh) en Syrie et en Irak. Elle est composée de 87 pays dont des pays africains qui ont rejoint la Coalition du fait de l’expansion du terrorisme en Afrique.

