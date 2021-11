‘’Les Trois Lascars’’ au cinéma le 5 novembre

Après LE BONNET DE MODIBO, le réalisateur burkinabé Boubacar Diallo signe une nouvelle comédie intitulée LES TROIS LASCARS, récompensée dernièrement du Prix Spécial CEDEAO lors de la 27ème édition du Fespaco. Le film sera disponible dès le 05 novembre 2021.

A partir du 5 novembre, le film LES TROIS LASCARS sera disponible dans l’ensemble des salles Canal Olympia, les cinémas Majestic et IF à Abidjan, IF à Libreville, Ousmane Sembene à Dakar, Eden à Douala, Magic Cinéma à Bamako. Co-écrit avec Axel Guyot, le film LES TROIS LASCARS met en scène trois amis qui sous la pression de leur maîtresse, leur « Tchiza », organisent une virée extra conjugale hors de Ouagadougou. Une mission à Abidjan est l’alibi parfait auprès de leur femme... Mais quel cauchemar lorsqu’ils apprennent que l’avion qu’ils devaient prendre s’est crashé ! Véritable comédie de mœurs, LES TROIS LASCARS réunit tous les ingrédients d’un film à succès : une histoire qui se veut populaire, un sujet de société autour du « deuxième bureau » traité avec beaucoup d’humour, le tout porté par un casting burkinabé et ivoirien de renom.

Les trois lascars du film sont interprétés par Issaka Sawadogo, Dieudonné Yoda et Mahoula Kane, aux côtés des « tchiza » représentées par Irène Minoungou, Eve Guehi, Zena Alisar Khalil et des épouses Mouna N’Diaye, Kadhy Touré, et Mariam Aida Niatta.

« Nous sommes très fiers d’avoir accompagné LES TROIS LASCARS qui illustre à nouveau notre engagement à soutenir les productions audiovisuelles du continent et ses talents. Notre objectif est d’accélérer le développement de contenus populaires et premium sur petits et grands écrans. ‹‹ Les Trois Lascars en est la parfaite illustration », déclare Fabrice Faux, Directeur des Chaînes et Contenus de Canal+ International.

« Après 4 semaines de tournage, 3 mois en postproduction, la sortie du film LES TROIS LASCARS est le fruit d’un travail d’équipe réunissant de nombreux talents africains. Nous avons voulu avant tout faire un film pour et par les Africains qui évoquent leur quotidien, leurs espoirs et leurs rêves », explique le co-auteur et réalisateur Boubakar Diallo.

